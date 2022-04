La noche negra de Marcelo Gallardo: manotazo y exabrupto

"El nueve", claro, es Julián Álvarez, cuya amistad con el gol en el actual torneo no es la misma que demostró en pasado semestre y que le valió una transferencia millonaria al Manchester City. Así, seguramente el Muñeco quería que el Araña se "amigue" con el gol nuevamente, pero sus jugadores decidieron lo contrario.

A lo largo del empate entre River y Atlético Tucumán, la actitud de Marcelo Gallardo fue la de un entrenador molesto por el funcionamiento de su equipo. Así, no sólo se lo vio pedir a los gritos que le den el penal a Julián Álvarez, sino que también protagonizó un curioso momento con Marcelo Herrera como destinatario.

Gallardo y un "correctivo" para Herrera en River

En el inicio del segundo tiempo, luego de que Herrera no alcance una pelota y quede cerca suyo, Gallardo se acercó y le dio una palmada en la espalda, visiblemente molesto porque algo que pedía no terminaba de plasmarse en la cancha. Al momento de dar la conferencia de prensa, Gallardo aclaró lo sucedido: "¿Cómo le voy a dar un correctivo a Herrera? Si se lo hubiese dado, se lo tendría que haber dado bien, je. Fue una caricia. Me la agarré con el pobre Herrera que es buenísimo. La pasé mal, vivo mucho así. Pero desde afuera es muy fácil resolver las situaciones".