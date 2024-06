La joven de Campo Afuera que llegará a los Juego Paralímpicos de París

Majo correrá en ciclismo en tandem junto a su guía, la bonaerense Micaela Barroso.

La sanjuanina forma parte de la Selección Argentina y agradeció también a su entrenador, Willy Quinteros porque siempre "confiaste y apostaste a nosotras".

María José, de orígenes muy humildes, se crió junto a su abuela Elba y sus hermanos. Su mamá murió cuando tenía 6 años y desde ese momento creció bajo la protección de su familia materna. "Ella no tiene obstáculos. Siento un orgullo muy grande. A pesar de ser no vidente hace cosas que cualquier otro no hace", contó su tío Claudio Quiroga, en una nota que dieron a Tiempo de San Juan en el año 2020.

"Pasamos por muchos momentos, compartimos muchas cosas y estoy feliz de llegar hasta aquí con vos, gracias por dejar tus sueños para compartir los míos", escribió Majo en un extenso agradecimiento a su guía Micaela.

Mirá la publicación completa: