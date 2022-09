La historia de Mati Silva, el jugador de El Globo que le ganó en un mano a mano al cáncer 

0cefdc53-6c1c-4ad6-8998-5a47ab1e756e.jfif

"Estaba haciendo mi vida normal y de pronto me golpee en un testículo. En ese momento lo deje pasar por no ir al hospital, pero con el tiempo me fue afectando. Me mandaron al oncólogo, me hice una tomografía y me dijeron que tenía cáncer de pulmón. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, hasta de que no iba a poder seguir. Con el tiempo decidí salir adelante, tratar de estar fuerte para lo que venia", afirmó Matías, sobre los comienzos de la enfermedad.

Matias silva futbolista que vencio al cancer

El defensor de El Globo aseguró que comenzó las sesiones de quimio en marzo y a pesar de que su vida cambió de repente, el empuje de los suyos fue muy importante para hacerle frente. Después de varios meses de espera, aseguró que recibió la mejor noticia: "Estaba haciendo quimioterapia y el viernes fui al doctor; en ese momento recibí la gran noticia de que ya no tenía nada en el pulmón, que la quimio me había eliminado todo lo malo. Es como un golazo. Estoy muy feliz, contento, es como si volviera a nacer. Ahora no importa lo que pasó, solo quiero disfrutar la vida y seguir adelante".

Para Matías, El Globo es como su segunda casa. Juega al fútbol desde que es pequeño en la cancha de la calle Meglioli y Comandante Cabot ya forma parte de su ruta diaria: "Estoy acá desde inferiores y debuté en Primera. Cuando me dijeron qué tenía cáncer, dejé de venir al club, pero mis amigos (sus compañeros) me decían de que siguiera yendo para olvidarme un poco por lo que estaba pasando. El fútbol es lo más lindo. Me hace olvidar de los problemas y de todo lo malo que me tocó pasar".

b59b3f16-72af-466f-bf87-7ce66de6329e.jfif

El futbolista oriundo de La Bebida juega de lateral izquierdo y dice que desde que su médico le dijo que había vencido el cáncer, ya lleva su segundo partido en el club después de haber pasado por las quimioterapias: "El finde pasado me tocó entrar unos minutitos, me sentí bien, estaba volviendo a agarrar ritmo. La gente me aplaudió cuando ingresé. Fue como volver a debutar pero con mis amigos que han estado siempre", cerró Matías, el pibe que superó el cáncer y volvió a disfrutar donde más le gusta, adentro de una cancha.