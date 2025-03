¿La gran Julián?: aseguran que el City no tendrá en cuenta a Echeverri y podría irse a préstamo

Tras un gran Sudamericano Sub-20, Claudio Echeverri arribó a Inglaterra para sumarse a las filas del Manchester City, club que había adquirido su ficha por una cifra cercana a los 25 millones de euros en enero del 2024. Pep Guardiola explicó que no van a apurar los tiempos, que se entrenará con el primer equipo y verá minutos sobre el final de la temporada o en el Mundial de Clubes. Sin embargo, medios europeos aseguran que el español no lo tendrá en cuenta y planean cederlo en el próximo mercado de pases. En este contexto, la Lazio aparece como el principal candidato a quedarse con los servicios del Diablito. ¿Diablito la gran Julián Álvarez? el delantero llegó como estrella, no fue carta dorada de Pep y terminó yéndose al Atlético Madrid, donde actualmente la está rompiendo con sus goles.