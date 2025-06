La explicación del capitán del Urawa Red Diamonds sobre su actitud con los jugadores de River

“A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona, y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos. Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con vosotros. ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos”, escribió en un posteo que también replicó en sus stories desde su cuenta de Instagram oficial seguida por 24 mil personas. El detalle es que el texto lo escribió directamente en español para comunicarse directamente con los fanáticos Millonarios.

image.png

Hoibraten surgió del fútbol noruego en 2011 y militó en ese país hasta que en 2023 emigró por primera vez fuera de sus tierras para jugar en el Urawa Red Diamonds, equipo del que actualmente es uno de los capitanes y con el que levantó la Champions League de Asia que significó la clasificación a este torneo para el elenco japonés. El zaguero nórdico disputó los 90 minutos en este estreno por el Mundial de Clubes y cometió un error clave: dio un pase de cabeza a su arquero que anticipó Driussi para anotar el 2-0.

“Creo que tuvimos problemas con nuestro control en los primeros 20 minutos. Teníamos preparados contraataques para el rival, pero no pudimos hacerlo durante unos 20 minutos de la primera parte. Después, pudimos controlar un poco el partido y, poco a poco, fuimos jugando a nuestro propio ritmo, así que fue doloroso encajar el segundo gol. Sin embargo, es un deporte donde se cometen errores”, reflexionó tras el juego Yusuke Matsuo, el delantero que anotó el descuento de penal.

La siguiente presentación para River Plate será el próximo sábado 21 de junio en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, en California. El duelo ante el Monterrey de México tiene pautado su horario de inicio a las 22 horas (de Argentina) y será clave: si el Millonario gana, se clasificará a octavos de final de manera anticipada. Pero además del boleto deportivo, el triunfo significaría un ingreso extra para las arcas del club de unos nueve millones de dólares entre el premio por alcanzar la primera instancia de los playoffs y el dinero por cada victoria.

El Urawa tendrá la obligación de recuperarse ese mismo día, pero algunas horas antes: a las 16 se enfrentará con el Inter de Milan, que empató 1-1 en el debut contra Monterrey de México.

Lo que ya sabe el elenco de Argentina es que no podrá contar con el goleador Sebastián Driussi por lo que resta del torneo tras ser diagnosticado con un esguince severo en el ligamento interno del tobillo izquierdo.