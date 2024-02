La AFA cumple 131 años: la historia detrás de una de las asociaciones más antiguas del mundo

La historia de la asociación está ligada al nombre de Alejandro Watson Hutton, un británico nacido en Glasgow, Escocia, quien llegó al país en 1882 y trajo consigo pelotas de fútbol e infladores. En Argentina se hizo cargo del colegio Saint Andrew, donde implantó la práctica deportiva y la cultura física. Luego se alejó de la institución por una mala relación con las autoridades y fundó el English High School, base de Alumni.

En 1893, Watson Hutton fundó The Argentine Association Football League junto a representantes de Quilmes Athletic Club, Caledonians, Saint Andrews, English High School, Lomas y Flores. Primero tuvo sede en Venezuela 1230 y tiempo después se mudó a la calle Del Temple, hoy conocida como Viamonte, a pocas cuadras de donde se encuentra el edificio actual de AFA. Allí se acordaron las bases del campeonato que se realizó ese año y que tuvo a Lomas como campeón.

El fútbol continuó con un crecimiento acelerado y surgieron más clubes y la Asociación Amateurs, lo que trajo consigo grandes controversias. De dio a esto, se disputaron torneos paralelos entre 1912 y 1914 y 1919 y 1926. En este último año ambas asociaciones se fusionaron y el organismo se denominó Asociación Amateurs Argentina de Football.

El 18 de mayo de 1931, representantes de los clubes Atlanta, Boca, Chacarita, Estudiantes de La Plata, Huracán, Independiente, Platense, Quilmes, Lanús, Racing, River, Tigre, Vélez, Talleres, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Ferro mantuvieron una reunión en la que resolvieron fundar la Liga Argentina de Football. El 31 de ese mes se le dio inicio a la era del campeonato profesional con la participación de 18 equipos.

Tres años más tarde, el organismo sufrió una nueva reestructuración, aunque en esta oportunidad fue administrativa, y volvió a cambiar su nombre: Asociación del Fútbol Argentino.

A lo largo de todos estos años, mucha historia se escribió de la mano de dirigentes, jugadores y clubes que aportaron su grano de arena para que el organismo continúe creciendo. No solo los Mundiales de la Selección Mayor constituyen parte grande de la historia del fútbol argentino.

Los seleccionados juveniles suman un aporte invaluable en la historia de la AFA: 6 Mundiales Sub 20 (79, 95, 97, 2001, 2005 y 2007), 2 Torneos Esperanzas de Toulón (75 y 98), 4 Sudamericanos Sub 20/21 (67, 97, 99 y 2003), 3 Sudamericanos Sub 16/17 (85, 2003 y 2019), 5 Torneos Preolímpicos (60, 64, 80, 2004 y 2020), 2 Juegos Odesur (82 y 86) y 7 Panamericanos (51, 55, 59, 71, 95, 2003 y 2019).

El futsal es otra de las disciplinas que tiene su lugar dorado en las vitrinas de AFA con la obtención de la Copa del Mundo de 2016 de Colombia y el subcampeonato en Lituania 2021. Además, el fútbol femenino se encuentra en constante crecimiento y desarrollo con impulso de la asociación.

"Los triunfos de nuestro fútbol, el más ganador de la historia, están basados en una serie de causalidades, con una línea conductora e inalterable: el trabajo", remarca AFA en su sitio oficial.