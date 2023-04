La advertencia de Jorge Ameal a River en la previa del Superclásico

Acerca de la situación de su equipo Jorge Ameal , el presidente del club de La Ribera, arrancó reconociendo: “No me gusta. Tenemos que tener más puntos, pero los partidos se ganan y se pierden”.

El dirigente le lanzó entonces una picante advertencia a River: “¡Cuidado, los podemos alcanzar! No hay equipo, en la Argentina, a cuatro goles de otro equipo”.

Ameal remarcó: “Nosotros estamos muy bien, contentos con nuestro plantel. Después, hay que ver el partido. Confiamos mucho en nuestros jugadores. Nuestra gente está contenta”.

La declaración del DT de River Plate

Luego de la gran victoria que obtuvo ante Sporting Cristal y antes de jugar sus próximos dos clásicos, primero ante Independiente y después contra Boca, Martín Demichelis concedió una extensa entrevista.

El hombre fue sincero: “Disfruto ser entrenador de River. Me levanto feliz y contento todos los días. Aun sabiendo que vamos a tener derrotas y momentos complicados. Con Gallardo se fue un prócer, lo disfruté mucho a la distancia como hincha. Y cuando se fue y mi mujer veía que se hablaba de mí como sucesor, me decía que estaba loco. Yo nunca lo dudé, para esto me preparé siempre, quería estar acá”.

Demichelis remarcó: “River es todo para mí y para mi familia. Nunca dudé un segundo en venir. Soy feliz y ver a la gente irse feliz del Monumental no tiene precio. Cuando estoy en el estadio o en el club siento mucho el apoyo del hincha. Noto que River agrandó su familia. En el grupo somos todos como una gran familia que estamos todos juntos en busca del mismo objetivo. Los dirigentes son fantásticos y me dan total libertad para trabajar. No sé si lo futbolístico es más importante que el grupo. Siempre dije que el fútbol lo analizó desde lo físico, táctico, estratégico y emocional”.

Consultado sobre el Superclásico, el DT pidió calma: “¿Boca? El domingo 23 jugamos contra Independiente y hay que pensar en eso. Si bien falta poco para el Superclásico, es importante como se llega y no nos podemos desviar”.