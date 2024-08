Julián Álvarez contó el verdadero motivo por el que se alejó del Manchester City

Redes El Atlético Madrid presentó a Julián Álvarez de una manera muy particular y le sacó una sonrisa a más de uno

"Uno siempre sueña con ganar, le gusta competir. No me siento un superhéroe por haber conseguido el Mundial . Vengo a aportar lo mío, a ayudar al equipo y vamos a luchar por todas las competiciones", declaró en conferencia de prensa. "Mi objetivo es lograr mi mejor versión como jugador, crecer como persona también para así ayudar al equipo ganar y dejar al Atlético de Madrid en lo más alto", añadió.

"Hablé con algunos de mis compañeros. Ahora compartí con Giuliano en los Juegos Olímpicos. Obviamente hablé con el Cholo también. Me dijo que iban a tratar de ayudar a mejorar mis virtudes y potenciar mis debilidades. Es un desafío para mí y estoy muy contento de estar acá", dijo. "Me gustaría jugar, siempre estoy a disposición para cualquier posición. Mientras esté adentro de la cancha y pueda ayudar al equipo voy a ser feliz. Desde que llegué al club, estuve haciendo un entrenamiento más adaptado a lo individual para incorporarme lo antes posible con el grupo. Me estoy adaptando de buena forma", completó.

Julián Álvarez contó qué pasó con su salida de Manchester City

Luego de dos años en Manchester City, decidió que era momento de dejar al campeón de la Premier League, con el que también ganó la Champions League en 2023. "Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío y este es un club en el que me brindan las herramientas y el espacio para poder lograr mi mejor versión", declaró en su presentación en el Colchonero.