José Luis Páez post triunfazo de la Selección: "Tenemos jugadores en Europa y eso es una ventaja muy grande"

En primera instancia, Páez se refirió a cómo se encuentra el equipo y la confianza que hay dentro del grupo para defender la corona en Novara: "El equipo está en un 75% y creo que a este Mundial con eso podemos llegar muy bien. Es un equipo que hay que seguir puliendo". Sobre los debutantes, dijo: "Doy fe y culpa al trabajo que se hace para la defensa y definición. No estaba muy contento con eso al principio pero me demostraron lo contrario, lo pudieron solucionar todo".

Soy un técnico que siempre da confianza y herramientas para el jugador. Mañana (frente a Estados Unidos) descansará otro y así. Se intenta que el jugador no baje de nivel, si lo puede hacer en lo físico, pero trabajamos para que no sea el nivel y así lo venimos haciendo desde el Mundial de Barcelona", aseguró José Luis.

image.png

Por último, el técnico albiceleste se expresó sobre el rival que más le gusta enfrentar y la 'pausa' que hace con su plantel.

"Francia esta muy fuerte, siempre es un equipo que me gusta enfrentar. Hay un trayecto largo de trabajo desde hoy y creo que lo vamos a poder lograr. Sobre la charla con los jugadores en el post partido trato de no hacerla, no hablo con ellos después de jugar, hay que darles tranquilidad, después el video y recién luego de eso se hablará de todo esto.