Inter Miami, sin Lionel Messi, pudo rescatar un empate en la última jugada

Inter Miami enfrentó como local a New York City por la Major League Soccer sin Lionel Messi y rescató un empate sobre la hora con un gol de Toto Avilés, que marcó su primer tanto en el club de la Florida. Después de la derrota en la final de la US Open Cup, el equipo de David Beckham no pudo sumar de a tres y sigue lejos de la zona de clasificación a los playoffs.