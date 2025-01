Gary Medel fue crítico tras su paso en Boca: "No me sentía feliz"

Gary Medel volvió a uno de sus hogares futbolísticos. El Pitbull fue presentado como nuevo refuerzo de la Universidad Católica, el club que lo formó en las Divisiones Inferiores. Si bien se hablaba de su posible regreso desde diciembre, la firma se convirtió en oficial este jueves, luego de un breve periodo de cinco meses en Boca : "Estaba jugando poco y no me sentía feliz".

El mediocampista, que hace las veces de defensor central, se encargó de explicar en una conferencia de prensa en Chile los pormenores de la rescisión anticipada de su contrato con el Xeneize, que originalmente vencía a fines de 2025. “Estaba jugando poco y no era feliz. Necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo y la alegría del fútbol que siento al estar adentro de la cancha", contó.

Sin embargo, aclaró que conserva una buena relación con Juan Román Riquelme, excompañero suyo en el plantel del 2010, y el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol: "No me sentía bien, eso fue lo que pasó. Estoy agradecido con Boca porque siempre me ha tratado bien”.

Los cortocircuitos del otrora futbolista de Sevilla comenzaron a raíz de la llegada de Fernando Gagoa la dirección técnica. A diferencia de lo que ocurría con Diego Martínez, el exselección disputó apenas 41 minutos de la nueva era, en la derrota contra Lanús y la victoria sobre Unión. Su nivel físico no llegaba a lo que Pintita, de estricto método de balanza, requería. Semanas atrás, el exjugador de Chile Waldo Ponce reveló que había hablado con el Pitbull y lo había calificado como "un hombre un poco raro".

El volante cerró un efímero segundo paso por Boca con un saldo de 11 partidos y ningún gol y firmó su retorno a los Cruzados hasta diciembre de este año. "Tengo una emoción muy grande. Agradezco el esfuerzo que hicieron por volver a traerme. Voy a entregar lo mejor de mi por mis compañeros y los hinchas. Estoy feliz, contento e ilusionado", opinó.

En su anterior etapa en la Católica, Medel jugó durante tres temporadas en la Primera (2006-2009), en las que sumó más de 80 partidos, una decena de tantos y rodaje en los torneos internacionales más prestigiosos del continente. "Vengo con muchos más años. Estuve jugando poco y tengo que empezar a agarrar ritmo. Estamos haciendo una mini pretemporada. Quiero aportar jerarquía, experiencia y dar lo mejor por el club para lograr cosas importantes", concluyó.