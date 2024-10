Fernando Gago llamó a un campeón del mundo tras convertirse en el nuevo entrenador de Boca

A qué campeón del mundo llamó Fernando Gago antes de asumir en Boca

Según indicaron los periodistas Gastón Edul y Marcos Bonocore, el ex DT de Racing Club se comunicó antes del fin de semana con Leandro Paredes con la intención de mostrarle su interés de sumarlo a su proyecto en 2025. Hay que recordar que el mediocampista que hoy milita en la Roma, de Italia, tiene contrato con el club hasta junio del año próximo.

“En 2025 te quiero acá”, habría sido la frase que le dijo Gago a Paredes según escribió el cronista que sigue al Mundo Boca para el canal TNT Sports y se lo puede ver durante las transmisiones de la cadena en los partidos del Xeneize.

Por su parte, Edul relató en sus redes el deseo del flamante técnico xeneize. “Fernando Gago está en contacto con Leandro Paredes. Le avisó que quiere contar con él a partir de junio de 2025 para jugar el Mundial de Clubes. Paredes no tomó una decisión todavía. Su contrato en Roma termina en 7 meses”, redactó en su cuenta de X (antes Twitter).

En marzo, Paredes estuvo presente en la Bombonera para seguir al por entonces equipo dirigido por Diego Martínez. Después de su visita a Brandsen 805, habló sobre su posible vuelta y fue contundente. “Cuando me fui a los 18 años dije que quería volver a retirarme acá, porque no jugué tanto tiempo. La ilusión está. No me pongo plazos ni tiempos, vivo mi carrera día a día. Riquelme me dijo que no me va a llamar, que vuelva cuando quiera”, dijo en diálogo con TyC Sports en abril.

Hay que recordar que Paredes mencionó que le gustaría volver a vestir la camiseta azul y oro “con Román de presidente”. Es más, en esa entrevista se refirió al tema: “Me dijo que quiere que vuelva antes que se vaya, pero seguramente estará muchísimos años en el club; la gente está contenta con lo que está haciendo”.

Gago y Paredes compartieron plantel durante la temporada 2013. Es más, llegaron a jugar juntos en lo que fue la derrota de Boca, como local, ante All Boys por 2-0 por el Torneo Inicial de aquel año. Los volantes ingresaron en el segundo tiempo: Pintita entró en lugar de Cristian Erbes, mientras que el número 5 de la selección argentina ingresó por Riquelme.

Este lunes, el nuevo DT de Boca vivirá una jornada que seguramente será inolvidable. Tras su llegada a la Argentina pasadas las 21 del domingo, Gago habló frente a una decena de periodistas que lo esperaban en el aeropuerto internacional de Ezeiza. “Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Les voy a ser corto y sincero, mañana vamos a tener tiempo para hablar, para hacer una buena conferencia de prensa. Agradezco mucho al hincha de Boca por el cariño que recibí en estos días. Vuelvo a casa”, afirmó.