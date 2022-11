Facundo Leánez, subcampeón del Turismo Nacional.

Tanto el piloto, como su equipo, integran una estructura netamente sanjuanina. Con el equipo San Juan al TN , logran este hito para la provincia, ya que hace 44 años que no había un subcampeón sanjuanino en TN. Con preparación local, tanto en la motorización de Horacio Mas, como en la preparación del auto con mecánicos sanjuaninos, con el recordado Ing Mario Díaz Terrado y el aporte de su hijo Rodolfo “Fito” y la coordinación general de Rubén Leánez, padre de Facundo y Diego, los dos pilotos del team, logran pintar el “2” en el Toyota Etios, en una categoría ultra competitiva, en la que participan más de 40 autos por carrera y en un campeonato en el que puntuaron 55 pilotos.

“Super contento, todo el equipo, todos. La verdad que hubiera sido más lindo pelear por el campeonato, pero haber llegado esta fecha, con todo lo que pasamos en el año, y haber conseguido un subcampeonato, con la corta trayectoria del equipo y mía y todo a nivel nacional, las verdad que es un gran premio para para todo el equipo, para toda la familia, para todos los amigos, para el Gobierno de San Juan, para todos los que hacen posible que nosotros podamos estar fecha a fecha, para todos los sanjuaninos que estarán apoyándonos, la verdad que se disfruta mucho” comentó Facundo Leánez luego del festejo de todo el team sanjuanino.

San Juan no tenía un piloto en el podio de un campeonato desde 1978, con Carlos “Cascote” Juárez. El ídolo sanjuanino fue subcampeón con un Fiat 125 S cupé en Clase C, acumulando 114 puntos, contra los 122 del campeón, Francisco Alcuaz con Peugeot 504, en los históricos duelos entre Fiat y Peugeot. El sanjuanino en dupla con Esteban Fernandino, logra ganar en la última fecha de la temporada, carrera especial en el Autódromo de Buenos Aires, con las 24 hs del TN, y con este resultado, aventajó solo por un punto a quien finalizó en el 3º lugar, Osvaldo “Cocho” López, con Peugeot 504, evitando el 1-2 de la marca francesa.

Ricardo Zunino es el último sanjuanino campeón de la categoría, ya que el ex F1, se coronó campeón de la Clase C en las temporadas de 1975 y 1976 con Fiat 125. O sea que hace 46 años que un sanjuanino no se corona en el TN.

Un nuevo paso de este joven equipo, con jóvenes pilotos que demuestran que en el más alto nivel del automovilismo nacional se puede competir con estructuras locales, que además cuenta con sponsor locales que se vieron reconocidos y recompensados en su inversión, con la consecución de un enorme resultado y mejor aún, en vísperas de un futuro promisorio.

