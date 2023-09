Facundo Della Motta, Tobías Martínez y Gabriel Da Rold, presentes en San Nicolás

La actividad para el TC comienza este sábado con los entrenamientos 1 y 2, a las 11:15 y 13:15. Posteriormente se realizará la clasificación desde las 16:00, que definirá las grillas de las series que se disputarán a las 9:30, 10:00 y 10:30 del domingo. Ese mismo día la carrera final comenzará a las 12:50 (25 vueltas o 50 minutos como máximo), adelantando el horario habitual debido al Superclásico Boca vs River, que se jugará desde las 14:00.

Tobías Martínez se presentará por una nueva fecha del TC Pista, con el objetivo de defender la punta de la Copa de Plata. El piloto sanjuanino viene de ganar en San Luis y acumula 86 puntos en el certamen, por encima de Facundo Chapur (50,5) y Lautaro De la Iglesia (49), sus inmediatos perseguidores.

“El equipo repasó el auto por completo el auto, tuvo 15 días para trabajar pero llegamos bien. Seguro cambiará el balance del auto porque pasamos de un circuito rápido como San Luis a un único técnico como San Nicolás, los entrenamientos dirán como estamos. Si el auto anda bien iremos a buscar la carrera, de lo contrario a pensar en sumar puntos para el campeonato”.

El cronograma indica que el primer entrenamiento del TC Pista será a las 9:05, mientras que el segundo comenzará a las 12:40, previo a la clasificación que arrancará a las 15:00. El sábado, también, serán las series a las 17:15 y 17:30, ambas a 5 vueltas. El domingo desde las 12:40 se realizará la carrera final, con una duración de 20 vueltas o 40 minutos como máximo.

Gabriel Da Rold correrá en la séptima fecha de la Copa Speed Agro, categoría telonera del TC y TC Pista. El sanjuanino clasificó a los Play Off, instancia final del certamen, producto de haber quedado entre los 15 mejores dentro de la etapa regular. Da Rold debutó hace tres fechas en la categoría, con un segundo puesto en San Juan y San Luis, mientras que en Buenos Aires no pudo largar la final por rotura de motor. Con esos resultados entró a los Play Off, que definirá en las últimas cuatro carreras al campeón de esta categoría. Allí “Gabi” empieza sin unidades por no haber ganado ninguna competencia.