Estas son las 6 bajas que tendrá Boca para el Superclásico

Todos quieren estar. Nadie quiere quedarse afuera de un Superclásico y mucho menos si se trata de un duelo de eliminación directa. Sin embargo, las lesiones, suspensiones y casos puntuales como el de Nicolás Valentini, marginado de las convocatorias por no arreglar su situación contractual, hacen que el Boca de Diego Martínez sufra varias bajas para enfrentar a River este domingo en Córdoba.

De base, la ausencia más sensible para la el funcionamiento del equipo, por su condición de titular inamovible y carta clave para el entrenador, es Cristian Medina . El volante nacido en el club apenas duró 30 minutos en cancha en la última fecha de la Copa de la Liga contra Godoy Cruz, tras recibir una doble amarilla de Leandro Rey Hilfer , y consecuentemente se perderá la cita en el Mario Alberto Kempes.

Ya mencionado es el caso particular de Valentini, quien en la última reunión con el Consejo de Fútbol no llegó a un acuerdo para firmar la renovación de su vínculo que vence en diciembre y, en tanto, el club decidió que no sea considerado por Martínez hasta que esto se resuelva.

¿Y los lesionados de Boca?

La baja más reciente por este motivo lleva el nombre de dos pibes que en las últimas semanas ganaron terreno y empezaron a sumar muchos minutos en Primera, siendo piezas de recambio importantes en la estructura del entrenador: Aaron Anselmino, que se desgarró el isquiotibial izquierdo contra Sportivo Trinidense el 9 de abril; y Mauricio Benítez, que sufrió lo propio en su aductor la semana pasada en un entrenamiento.

La lista la cierran Lucas Blondel, por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el clásico con San Lorenzo que lo marginará por un mínimo de 8 meses de las canchas, y Exequiel Zeballos, operado en noviembre del año pasado de la misma lesión y en plena rehabilitación (volvería a mitad de año, después de la Copa América).

Los seis jugadores de Boca que se pierden los cuartos contra River