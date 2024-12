Es sanjuanino, jugó en el ascenso y ahora buscará tener su lugar en la Copa Sudamericana

Si bien ya tuvo minutos en el primer equipo y el certamen internacional, vuelve con más fuerzas y para pelear su lugar en el primer equipo de Florencio Varela.

"Hoy toca despedirme de ustedes, un club, una ciudad, una familia! Que me hizo crecer como persona y como jugador, siempre voy a estar agradecido. Gracias al ct, dirigentes, utileros, compañeros, personal del club y todo el pueblo aurinegro por hacerme más fácil el día a día, apoyarme y siempre brindarme las mejores vibras. ME LLEVO LOS MEJORES RECUERDOS CON ESTA CAMISETA, Y SI! FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS SIEMPRE LA CIUDAD HASTA PRONTO", escribió.

