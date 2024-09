Emiliano Dibu Martínez le respondió a la FIFA tras concretarse su sanción

De igual forma, el arquero titular de Argentina y Aston Villa -en Inglaterra- expresó que no hará más estos gestos: “Trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”.

Cabe destacar que el Dibu Martínez en las últimas presentaciones con Argentina -de visitante- no ha sido bien recibido por los hinchas y ha recibido insultos, silbidos, entre otras cosas, pero nunca ha dicho nada ya que lo considera parte del folklore.

En parte de su mensaje también dijo: “Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar”. Argentina juega el próximo 10 y 15 de octubre con Venezuela (visitante) y Bolivia (local). FIFA sancionó al Dibu con dos partidos oficiales.

Embed - Emi Martinez on Instagram: "Acepto la sanción de la @fifa y pido disculpas si ofendí a alguien , el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston villa @afaseleccion"