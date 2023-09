El sanjuanino que persigue el ascenso en la altura ecuatoriana

fsf.jpg

El Imbabura viene de golear a América de Quito por 5-2, lo que le permitió alejarse un poquito más de sus perseguidores. Con 18 puntos en juego, el equipo del sanjuanino tiene chances de conquistar cualquiera de los dos ascensos que están en juego: "Este equipo ya estuvo en Primera División, pero en 2014 descendió. Si bien la gente se cansó un poco luego de eso, ahora el hincha está volviendo. El equipo está respondiendo y hay chances de ascender. Ojalá que este año le podamos dar una alegría, aunque todo está muy peleado y todavía no nos podemos despegar".

Macará es el líder de la Serie B con 58 puntos y detrás está Imbabura con 49: el resto Manta (45), Independiente Juniors(41), Cuniburo (39), Vargas Torres (39) y 9 de Octubre (37).

No es la primera vez que Federico Paz es protagonista del ascenso ecuatoriano. En 2018 logró saltar de categoría con el Centro Deportivo Olmedo, con Ricardo Dillon como entrenador. Y si bien tuvo chances de renovar tras aquella conquista, el futbolista decidió pegar pegar la vuelta a su país. Pero como la experiencia fue buena, este año surgió la posibilidad de regresar a Ecuador y no dudó en aceptar. "Este año ha sido un poco distinto a los demás. Me está tocando ser más protagonista", aseguró.

No me está costando la altura. El año pasado sí me pasó que estuvo mareado por varias semanas, sin aire. Este año, como la pretemporada fue todo con pelota, lo viví de otra manera.

Aunque extraña el fútbol argentino y sigue de cerca a Peñarol, Sportivo Desamparados y San Martín, cuyas camisetas ha vestido en San Juan, señaló estar a gusto en el fútbol ecuatoriano. A la estabilidad económica se suma los avances que ha tenido el país en lo futbolístico y organizativo.

"No pensé en ningún momento en lo económico. Cuando vine pensé que era una buena chance de jugar en el exterior, aunque es cierto que por la situación que atraviesa Argentina están emigrando muchos jugadores. Pero en Ecuador se avanzó mucho. Acá lo que me gusta es el tema descensos y ascensos, lo que hace más atractivo al torneo. Además de Independiente del Valle, hay otros equipos muy importantes que vienen participando y siendo protagonistas de las copas. Ha crecido bastante el fútbol aquí", expresó.

Federico está en Ecuador acompañado de su novia, la exhockista sanjuanina Julieta Mordacci, lo que hace una estadía mucho más cómoda. "Se extraña la familia, los amigos, los asados. Pero aquí me estoy sintiendo súper bien, me gustaría seguir un par de años acá", confesó.