El recuerdo y anécdota de una Leona con San Juan: "Me pedían autógrafos y yo no me animaba"

Campeona mundial, Juegos Olímpicos, Champions Trophy... y así va la lista larga del curriculum de Delfina Merino (33). Una fiel referente de Las Leonas y quien vivió de cerca una linda época de la Selección Argentina con Luciana Aimar y tantas grandes que pasaron. Su convocatoria a la Albiceleste fue cuando apenas era una adolescente y su primer arribo fue San Juan: el recuerdo y anécdota de la jugadora en nuestra provincia: "Me pedían autógrafos y yo no me animaba".

"El primer llamado a Las Leonas fue para ir a inaugurar una cancha de sintético en San Juan. Se viajaba por el día y yo en ese momento estaba en el colegio, cursaba mi último año. Tenía un celular muy chiquito al que solo le llegaban mensajes de texto. En ese momento me llegó un mensaje de mi mama que decía, 'llamaron de Las Leonas para saber si podes ir a inaugurar una cancha'", relató sobre ese día tan importante en la que se cortó la cinta del complejo La Granja, en Santa Lucía.

q.jpg

Delfina aseguró que la convocatoria en San Juan fue toda una experiencia, ya que solo era una adolescente en su primera citación a la Selección. "Me pedían autógrafos y a mi me daba vergüenza porque yo decía 'es mi primera vez acá'. Me acuerdo que una de las chicas me decía animate y firmá, solo poné tu nombre. Fue una linda experiencia", cerró la hockista representante de Las Leonas y reconocida como la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hockey.