El posteo de Dybala mientras espera que Scaloni de la lista definitiva

image.png

Cuáles son las posibilidades de Dybala de estar en el Mundial de Qatar 2022

Paulo Dybala se lesionó en la fecha 9 de la Serie A en la victoria de Roma ante Lecce por 2-1 en el momento que convirtió de penal y en ese instante sintió una molestia. Horas más tardes, se confirmó que el zurdo tenía un importante desgarro en el recto femoral de su pierna izquierda.

Dybala volvería a sumar minutos el fin de semana ante Torino por la Serie A y de jugar tendría muchas chances de integrar la lista de 26 convocados de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Sin embargo, la Joya no tiene su lugar asegurado por la recuperación de su lesión y pelearía un lugar con Ángel Correa, como delantero, o si el entrenador decide sumar un defensor más podría ser con Juan Foyth.

Qué dijo Mourinho de la lesión de Dybala

El entrenador de la Roma habló en las últimas horas y dejó la incertidumbre del estado físico del delantero de la Selección. " No sé si voy a poder contar con él, es difícil de saber. No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial. Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino", contestó el director técnico portugués sobre la Joya.