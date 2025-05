El plantel de San Martín tendrá apenas 8 días de descanso, aunque el Clausura arranca recién en julio

La pretemporada durará alrededor de 60 días, con un segundo tramo especialmente exigente. Todavía no está definido si se llevará a cabo en San Juan o en otra provincia: la decisión dependerá del avance del resembrado en el Hilario Sánchez, que comenzó hace 10 días. Lo que sí está confirmado es que habrá amistosos, con el objetivo de que el equipo gane ritmo y se afiance de cara al inicio del Clausura, en el que deberá sumar cerca de 30 puntos para seguir en Primera.

En paralelo, se abrirá el capítulo de las bajas y los refuerzos. Jorge Miadosqui ya anticipó que habrá reuniones con el cuerpo técnico para evaluar posibles rescisiones de contrato y definir incorporaciones. El presidente del club no descartó una renovación profunda: “¿Cuatro refuerzos? Puede ser un equipo completo también. No hay límites, pero eso no significa que podamos traer lo que queramos. Vamos a intentar hacer lo posible, rascar donde se pueda, porque necesitamos reforzarnos”.