El homenaje de un jugador a Messi que desató un escandalo en la cancha de Boca

En un partido áspero, con pocas situaciones de gol y muchas faltas, el Tatengue se impuso ante Boca por 2 a 1. En el primer tiempo hubo un penal para cada equipo, los cuales Eduardo Salvio y Daniel Eduardo Juárez, cambiaron por gol. En la última jugada del partido , el árbitro cobró un penal que generó algunas polémicas y después de 6 minutos de chequeo por parte del VAR, lo convalidaron. Troyansky pateó, García la atajó, pero como el arquero de Boca no tenía ningún pie sobre la línea, el 10 del equipo Santafesino lo volvió a ejecutar para cambiar por gol.

Cuando Franco Troyansky convierte el 2 a 1, lo festeja de cara a la hinchada de Boca, mientras le muestra su camiseta con la número 10. Esto generó una reacción violenta por parte de algunos jugadores del conjunto Xeneize. Alan Varela, Frank Fabra y Carlos Zambrano, a quien el árbitro le iba a terminar sacando la tarjeta roja, fueron los más alterados. El delantero del Tatengue optó por bajar la intensidad del momento y, evitando el revuelo del momento, decidió resguardarse dentro del túnel.

Con relación a su festejo, Franco Troyansky, expresó que entre las cosas que le gritaron en la previa al penal y la cantidad de tiempo que no ganaba en la Bombonera, no pudo controlarse en el festejo. Por eso el jugador terminó pidiendo disculpas. Las redes hicieron eco del momento y los memes, que vincularon el festejo con el cumpleaños de Messi, no tardaron en aparecer.