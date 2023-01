El colombiano que sueña con estar en la Vuelta: su pasado en el fútbol y su debilidad por San Juan, su segunda casa

Su amor por la bici viene de herencia, es que su padre corrió desde muy joven y sin duda le dejó el mejor legado. Camilo (25) se dio cuenta que tenía condiciones en este deporte a sus 13 años cuando salió primero en la competencia de duatlón, donde se combina ciclismo y natación. A partir de ese momento su enfoque solo fueron rutas y solo pedalear : "A mi papá le gustaba mucho el ciclismo. Siempre me iba a entrenar con él. Me di cuenta que tenía condiciones cuando salí primero, y nunca más me bajé".

Camilo es el menor de cuatro hermanos y aseguró a Tiempo de San Juan que antes de meterse de lleno al mundo de la bici, jugaba al fútbol. "No era buen futbolista, pero me gustaba mucho. Mi hermano jugó también y no se le dio, entonces pensé que quizás a mi tampoco. Cuando hice ciclismo me gustó y dije que esto era lo mío. Me preparaba para las competencias pero cuando ya no corría más porque se terminaba el calendario, el resto del año hacía fútbol. Me repartía", confesó el ciclista colombiano que reside en Rawson.

Su primera competencia internacional fue cuando 19 años, donde tuvo que salir solo a Trinidad y Tobago, al país caribeño de dos islas

El colombiano nacido en Villavicencio expresó que su gran deseo es un día participar de la Vuelta a San Juan, la carrera más importante de América: "Iba a venir a un equipo continental pero no pude. Mi idea es poder avanzar siempre y algún día estar en una Vuelta. Eso te marca en qué punto estás y a eso me gustaría saberlo. Además, no siempre tendrás la chance de competir contra ellos".

La primera vez que conoció y corrió en San Juan fue para un equipo mixto entre argentinos y colombianos en el 2019/2020. Se llamaba ArgyCol

Como hace tres años seguidos que viene a San Juan, Camilo se pone el rótulo de enamorado por la provincia y ser fanático por las comidas que probó en nuestra tierra: "Acá también tengo gente que me quiere mucho. Vengo en noviembre y paso las fiestas lejos de mi familia. Nosotros somos muy alegres y en esos tiempos nos gusta estar todos juntos, pero acá hay gente que es como mi familia también me han hecho mas fácil el estar lejos de casa".

El ciclista bromeó con el calor agobiante de los días sanjuaninos y más en las siestas, cuando elije salir a pedalear por las rutas y paisajes hermosos. También, tiró que 'es fan del choripán, la pizza, el fernet y el vino".