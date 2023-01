Eduardo Trillini, el primer Rey de la Vuelta: su presente como artesano, su recuerdo de la ruta por el Colorado y el error de no haber venido a San Juan 

Recuerdo latente, despierto y de magia. Es que Eduardo Trillini se acuerda con detalles de aquella época dorada en la que volaba arriba de su bici por las calles sanjuaninas. Era diferente, todo estaba cambiado. Nombra la etapa de la Difunta Correa como la más complicada por lo quebrado del camino y el pulmón de oxígeno que necesitaba para aguantarse la subida del Colorado. Un poco lejos del ciclismo, pero llevándolo siempre en el corazón, el ex pedalero bonaerense campeón de la primera edición de la Vuelta a San Juan dejó su marca en el curriculum de nuestra competencia. Rodó, fue entrenador nacional, le fascinan las motos, y ahora es artesano y mecánico de bicicletas. Le confesó a Tiempo que extraña el ciclismo y que uno de los errores que cometió en su carrera deportiva es no haber venido a la provincia , la cuna del deporte de los pedales: "Ha crecido montón, va a tener la mejor pista del mundo. Me gustaría estar cerca de los competidores"

Su paso por la provincia no fue solo arriba de la bici. Trillini confesó los recuerdos que lo marcaron de aquella época dorada que sin duda quedará marcada: "También fui estratega de la competencias después, llevaba el ordenamiento de los equipos. Sobre las ruedas recuerdo el día cómo gané, porque se dio todo, trabajamos para eso y el equipo me ayudó a obtenerla", hizo mención a la primera conquista de la edición 1 de la Vuelta a San Juan.

"Una vez que terminó mi carrera para el Círculo fui a correr a Uruguay prácticamente sin equipo y me contratan para Fénix, donde gané Rutas de las Américas y en el mismo año pasé a Peñarol", relató el ex ciclista. 10 años después de alzar la corona en San Juan, decidió dejar la vida activa en el ciclismo y como profesional. A partir de ahí se acomodó a una nueva vida: "Decidí iniciar con una escuela de ciclismo y al poco tiempo me llamó la Selección, donde estuve dos o tres periodos. Siempre traté de devolverle al ciclismo lo que él me dio y lo hice a través de personalidades que rindieron".

Eduardo sigue conservando su nido desde la niñéz y vive en Bella Vista, en Buenos Aires. Después de tanta andanza por las rutas y ser estratega de los equipos y de la Selección, dijo que se encuentra disfrutando de su vida, pero que al ciclismo lo extraña de una forma muy especial: "Extraño todo. El ciclismo en San Juan ha crecido un montón. Es una lástima no estar ahí, sin duda todavía estaría compitiendo con los equipos".

El ex ciclista destina su tiempo al fanatismo por las motos, ser artesano y mecánico de bicicletas, una faceta desconocida o escondida del primer campeón de la Vuelta a San Juan: "Entreno chicos por internet voy a alguna carrera cuando puedo, me gusta andar en moto y hoy estoy ligado a otra cosa. Es pasarla bien, de reparar bicicletas y de hacer servis. Trabajo en casa con la fábrica de algunas cosas como los rodillos, la bici de madera para los chicos, fabrico sillas anfibias para que los chicos con discapacidad la pueden usar en el mar o en la pileta".

En cuanto a su recuerdo por las calles sanjuaninas, el ex pedalero bonaerense contó de esos destellos de buenos paisajes al acordarse de la Vuelta que se coronó en primer lugar: "Ahora San Juan está más vistoso, han pasado 40 años. Ha crecido todo. Nosotros pasábamos de largo para el Colorado e íbamos para el lado de Jáchal, eso era muy vistoso. Valle Fértil lo hicimos de tierra, todos los árboles estaban petrificados, era todo llamativo. También estaba la Difunta Correa. En ese momento como ciclistas nos gustaba ir a San Juan por como se vivía el ciclismo y que hasta ahora pasa, todo es euforia. Es espectacular".

La etapa más dura de ese momento eran las subidas: me costaba la parte de la Difunta Correa por lo quebrado del camino, eso siempre le daba lugar a otros corredores

Por último, Trillini confesó que en su carrera deportiva cometió dos errores y uno de ellos lo une con San Juan.

"Uno de esos es no haberme quedado en Italia. Me quedé esperando un llamado que nunca llegó. Además estaba muy cómodo acá, tenía gente que me llevaba y me traía a las carreras, eso siempre le pasa a uno que gana y es importante", sentenció. Pero después aseguró que su vida hubiese sido diferente si pisaba nuestra tierra: "Cometí el error de no haberme ido a vivir a San Juan y dedicar mi carrera a partir de ahí. Tiene todo para el ciclismo y va a tener la mejor pista del mundo. Me gustaría estar cerca para poder brindarle lo que sé los corredores. Esas dos cosas me movieron la estantería", cerró Eduardo Trillini a Tiempo de San Juan.