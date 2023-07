Edison Cavani, ¿a un paso de Boca?

Edinson Cavani otra vez apareció en el radar de Boca. El delantero uruguayo no seguiría en el Valencia de España , con el que tiene un año más de contrato pero venía sin tener muchos minutos, y fue ofrecido al Xeneize, del que ya estuvo cerca hace un año pero finalmente no se concretó. Incluso, ya hubo una reunión entre el hermano del futbolista y un integrante del Consejo de Fútbol , pero en el elenco azul y oro son cautelosos y esperan a que se desvincule totalmente del equipo Che para avanzar.

El Matador, de 36 años, venía siendo suplente en el conjunto español -que terminó 16° y a dos puntos del descenso- en el que convirtió 7 goles en 28 partidos y no estaría en los planes del entrenador para el próximo año. Ante esto, él futbolista y su familia piensan en retornar a Sudamérica. Sin embargo, en el Xeneize se mueven en silencio y sin despertar muchas expectativas para no repetir lo que sucedió en agosto del año pasado cuando hubo hinchas que hasta fueron al aeropuerto de Ezeiza a esperarlo.

Aún así, el futbolista de la selección de Uruguay ya hizo saber su intención de arribar y en el encuentro que mantuvo su hermano con miembros del Consejo esta mañana en Buenos Aires manifestó que el atacante considera que se equivocó en su accionar hace doce meses y que ahora la decisión de su familia respecto a regresar cambió.

Por lo pronto, Boca esperará que quede con el pase en su poder y ahí sí arreglar los términos del contrato para sumar al delantero que es un viejo anhelo de la dirigencia y los hinchas, y que también había coqueteado con calzarse la azul y oro a principios de 2021. Lo cierto es que si queda libre, ponerse de acuerdo en los números no sería un impedimento y Cavani hasta declaró que cuando no llegó no fue por un tema de dinero. En caso de que se concrete, Jorge Almirón contará con un delantero de nivel mundial para afrontar la Copa Libertadores, certamen en el que en octavos lo espera Nacional, justamente la otra institución en la que sonó los últimos días.

Cavani, de muy buena relación con el vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme, con quien habla "muy seguido" según contaron ambos, había estado muy cerca de ser refuerzo del azul y oro a mediados de 2022 tras marcharse del Manchester United de Inglaterra, pero a último momento su llegada se cayó. Tiempo después el propio delantero se aclaró de explicar que fue una decisión personal que tomó en ese entonces.

Además, en el pasado y antes de que sonara como posible su desembarco en La Ribera, el propio delantero elogió al club y aseguró que soñaba con emular a Sergio Martínez, su compatriota e ídolo del Xeneize, festejando un gol en ese estadio colgado del alambrado. “Para mí, Boca es un equipo que inspira. Me gusta. Quiero colgarme del alambrado de la Bombonera, como hizo el Manteca. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica”, confesó.