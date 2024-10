Defendió la camiseta argentina, clavó un golazo en San Juan y no descarta jugar para México

El jugador en cuestión es Luka Romero. En una entrevista en bicicleta y relajada por la ciudad de Alavéz, el periodista le consultó por la chance de jugar en la Selección de México -país donde nació- y no solo no le cerró las puertas sino que reconoció que hubo charlas.

El delantero que en noviembre cumplirá 20 años destacó el hecho de tener nacionalidad argentina (por sus padres), mexicana (al nacer en Durango) y española (al vivir durante muchos en ese país) y aseguró que no tomó una definición con respecto a qué país representará en el seleccionado absoluto tras jugar con Argentina en la última Copa del Mundo en la categoría Sub-20.

image.png Romero, luego del triunfazo de la Sub 20 en San Juan.

“Es un privilegio tener las tres nacionalidades, porque las tres son buenas selecciones. Yo lo que te dije, ahora no estoy pensando mucho, pienso en el Alavés. Soy chico y tengo la posibilidad de elegir. No sabes lo que pueda pasar en un futuro, siempre estaré agradecido con las tres selecciones. Con Argentina, que fue la primera que me llamó. Gracias a ellos conocí a muchos compañeros con los que me llevo bien”, explicó el autor de dos golazos con el seleccionado de Mascherano en el Mundial que tuvo lugar en suelo nacional en diálogo con ESPN.

Romero dio a conocer que sostuvo conversaciones con directivos del seleccionado azteca, pocos días atrás confirmó la naturalización del argentino Germán Berterame y no es extraño a emplear jugadores argentinos. “Sí, sí, estuve hablando con ellos. La verdad me pone feliz, lo que dije. Sólo pienso en el Alavés, después decidiré cuál será”, remató.

EL DÍA QUE LUKA ROMERO MARCÓ UN GOLAZO DE OTRO PLANETA EN SAN JUAN:

El Mundial Sub-20 puso a San Juan como una de las sedes y la Selección Argentina de Javier Mascherano llegó a la provincia para disputar el último partido de la fase de grupos ante Nueva Zelanda y unos días después, el de octavos de final ante Nigeria. El que dejó recuerdos lindos fue frente al primero: Argentina se lució y le regaló 5 goles a los sanjuaninos, que llegaron en masa al Estadio San Juan del Bicentenario. Luka Romero, en ese entonces, crack, figura y autor de un golón. Maestro Puch, Infantino, Aguirre y Véliz, los otros que le pusieron firma a la tarde inolvidable de los pibes.

image.png

EL GOLAZO DE LUKA ROMERO EN SAN JUAN: