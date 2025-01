De Cajamarca a cumplir el sueño de correr la Vuelta a San Juan: Charles, el ciclista peruano que viste la pilcha de Pocito

Su historia comenzó gracias a un primo, quien lo invitó a pedalear por las montañas cajamarquinas. “Desde niño me encantaba andar en bici. Cuando empecé, me di cuenta de que tenía cierto talento y me enganché con las carreras”, recordó. Aunque en su familia nadie practicaba deporte, con el tiempo lograron entender su afición por la bicicleta: “Al principio hubo controversia, pero demostrando disciplina y compromiso, logré convencerlos de que en verdad lo deseaba”.

Hoy, sus padres, dedicados a la agricultura, y sus cuatro hermanas y hermano menor lo apoyan desde Perú, orgullosos de su recorrido.

Su llegada a San Juan fue casi fortuita. “Corrí mi primera carrera internacional en el Tour de Chilecito, después en la Vuelta del Valle, y fue entonces cuando Gerardo Tivani (ciclista emblema del equipo municipal de Pocito) me contactó. Me quedé para hacer la temporada acá, en la provincia”.

A pesar de la adaptación al calor sanjuanino y a una cultura donde hasta la siesta es tradición, Charles aseguró sentirse como en casa. “La gente tiene una vibra increíble y apoya muchísimo al deporte. Eso es algo único que se disfruta bastante”, comentó emocionado.

Entrenar en Argentina le permitió enfrentarse a ciclistas de gran nivel, algo que valora enormemente. “Me genera ilusión competir con corredores fuertes. Aquí se siente la exigencia, y eso me entusiasma porque siempre se corre rápido. Es una oportunidad para mejorar y mostrarme”, agregó.

La Vuelta a San Juan será su debut en una de las competencias más importantes del continente. Entre las etapas, la del Alto Colorado despierta especial ilusión: “Siempre vi esa etapa en videos y transmisiones. Hace poco entrenamos allá y me encanta el recorrido. Es un terreno montañoso, que se acomoda mucho a mi estilo”.

Aunque su foco está en la competencia, no deja de pensar en el futuro. “Sueño con cruzar el charco e ir a Europa. La Vuelta a San Juan es una gran vitrina para eso. Espero que este año pueda hacer una temporada allá”, señaló.

Cuando no está entrenando o compitiendo, el ciclista contó que aprovecha para disfrutar de las costumbres locales y la comida sanjuanina. Sin embargo, hay algo que todavía le cuesta adaptarse: “En Perú no solemos dormir siesta, y acá la pausa de las 2 a las 4 de la tarde me parece particular. Pero, al final, todo forma parte de esta experiencia única”.

Con su primera Vuelta a San Juan en el horizonte, Charles no solo busca demostrar su talento, sino también inspirar a más jóvenes en su tierra natal. “Quiero mostrar que con esfuerzo y dedicación se puede llegar lejos, sin importar de dónde vengas”, cerró.