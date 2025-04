Conmebol pidió que el Mundial 2030 tenga 64 selecciones

En el 38° Congreso Ordinario de la Conmebol, Domínguez le dio más impulso a la propuesta y manifestó: "Estamos convencidos de que la celebración del Centenario será algo único, porque solo una vez se cumplen 100 años. Estamos proponiendo por única vez llevar a cabo este aniversario con 64 selecciones en tres continentes en simultáneo, para que todos los países tengan la oportunidad de vivir la experiencia de un Mundial. Y para que nadie en este planeta quede afuera de esta fiesta, que aunque se juegue en todas partes, es nuestra fiesta".

Por ahora, no ha habido respuesta oficial, pero sí había habido un rechazo a la iniciativa de la AUF expresado por el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksandar Ceferin, quien, al respecto, había expresado: "Para mí esa propuesta fue sorprendente. Y creo que es una mala idea. No es una buena idea ni para el Mundial ni para nuestra clasificación. No apoyo esa idea".

Claro que si Conmebol comienza las tratativas oficiales para que la propuesta sea tratada oficialmente, el escenario sería otro. Aunque tiene solo 10 equipos, Sudamérica tiene a tres de las selecciones más importantes del mundo: Brasil (pentacampeón mundial), Argentina (tricampeón y vigente campeón mundial) y Uruguay (bicampeón mundial).

Lo cierto es que la idea de que se dupliquen los equipos respecto a Qatar 2022 suena difícil. La Copa del Mundo de 2026 contará con 48 selecciones, un 50% más de los 32 habituales desde Francia 1998, y un 50% de las que pretende Domínguez para 2030.

Por ahora, la idea es que se abra el debate y se evalúe los beneficios y perjuicios de sumar 16 selecciones más todavía. Alonso, presidente de la AUF, lo había explicado de la siguiente manera: "No es lo mismo el Mundial de 2030 que el del 2026 y el del 2034. Veremos cómo se toma porque incluso las Eliminatorias de cada confederación serán distintas. Hay muchos países en el mundo que no lo tienen como un objetivo posible y lo van a tomar diferente".