EN VIVO, Selección Argentina: Scaloni empieza a definir el equipo que jugará frente a Honduras

La Selección Argentina continúa con su puesta a punto en Kansas, ciudad elegida como base de operaciones durante la etapa previa al Mundial 2026. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel trabaja en distintos aspectos físicos, tácticos y futbolísticos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut en la máxima cita del fútbol mundial. Cada jornada de entrenamiento sirve para afianzar conceptos, fortalecer el funcionamiento colectivo y seguir construyendo la identidad de un equipo que buscará volver a ser protagonista.
El tratamiento especial que realiza Julián Álvarez en la previa del Mundial
La Araña sigue sintiendo dolor en el tobillo izquierdo, articulación en la que sufrió un esguince grado 1 durante la semifinal de ida de la UEFA Champions League (jugó infiltrado la vuelta y eso empeoró la lesión).
Álvarez se quedó haciendo fisioterapia en el gimnasio, sin realizar los entrenamientos diferenciados en el campo de juego junto a los otros tocados, como Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel