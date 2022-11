Con el pecho inflado de orgullo: los Gómez, feliz de ver a 'la flaca' vistiendo la camiseta de Las Águilas

Gimena (19) vive Rawson junto a sus padres -Paola y Ricardo- y su hermanito Kevin. En charla con Tiempo de San Juan confesó que 'lo que está pasando con Las Águilas no tiene explicación': " Disfruto todo y cada cosa. Cuando entro a la cancha se me pone la piel de gallina. Soy muy feliz jugando en casa, con mi gente que me apoya y mi familia".

image.png Gimena, con la cabeza pintada por el debut en la Selección

En cuanto a sus primeros pasos en el hockey sobre patines, que es cuna en nuestra provincia, Gime relató: "Empecé a jugar de los 4 años en el club Unión de Villa Krause. Elegí este deporte porque fue el único que vi y me gustó. Al principio mi mamá me había llevado a baile y después a patinaje artístico, pero cuando vi hockey dije que esto era lo que verdaderamente me gustaba".

La convocatoria a la Selección Argentina llegó a sus días de sorpresa. Mientras se entrenaba para los campeonatos que se le acercaban, la deportista Albiceleste recibió la noticia que sin duda 'fue lo mejor que le pasó': "Había estado entrenando para otros torneos, pero cuando vine de España en mayo, pasaron la lista de los entrenamientos y fue algo inesperado, hermoso. Mi familia se emocionó muchísimo".

La familia de Gimena Gómez: con orgullo y aguante

Si bien la cita a estar en el Mundial fue algo loco, desde muy pequeña empezó a imaginar que un día no muy lejano iba a ser parte de ese plantel argentino en una Copa del Mundo: "Me di cuenta que podía llegar ahí cuando me empecé a esforzar, cuando en realidad empecé a entrenar con chicas de la Selección. Fue un día que dije 'quiero estar ahí'. De chiquita ya admiraba a algunas jugadoras que ahora comparto cancha".

