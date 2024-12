Cábalas, emociones a flor de piel y un momento imborrable: el recuerdo de periodistas sanjuaninos sobre la gloria argentina en Qatar

Carlos Laciar - periodista de Radio Sports

"Lo viví desde mi casa, producto de una cábala que era ver los partidos de Argentina con mis hijos Catalina y Benjamín, y un amigo de toda la vida. Sinceramente fue una final tan tensa, tan bonita, tan bien jugada por los dos equipos, que cuando Montiel convierte el penal yo no pude ni gritar. Simplemente empezaron a correr las lágrimas de emoción, abrazado con mi hijo, con mi amigo. Yo había vivido la gloria en el ´78 y en el ´86, y había salido a festejar a la Plaza 25 y en el segundo Mundial en Córdoba, donde vivía. Me pasó que ese día no tenía ganas de ir a la plaza, estaba medio aturdido por el éxito que habían conseguido los muchachos. Y mi hija Catalina me dice ´Pa, es injusto que vos hayas tenido la oportunidad de festejar esto que es de todos y nosotros no vayamos porque vos no querés´. Entonces terminamos en la Plaza 25 gritando, cantando... emocionadísimos. Me queda de aquello una profunda emoción, inexplicable. Nadie en el mundo puede explicar lo que nos pasó a los argentinos en ese momento. Los argentinos la pasamos tan mal por los diferentes gobiernos que cuando tenemos un éxito deportivo lo hacemos nuestro y salimos a gritarle al mundo de que nosotros también somos ganadores".

Vanessa Chaparro - Diario de Cuyo

"Recordar lo que pasaba un día como hoy hace 2 años te hace poner la piel de gallina y se vive con las mismas emociones a flor de piel, viendo videos que vimos mil veces ya, pero que nos siguen emocionando como ese día. Me tocó trabajar, así que fue una cobertura más que especial. Fue un día que no vamos a olvidar nunca más en la vida por más que quizás el destino nos haga consagrarnos de nuevo. Ese día fue tocar el cielo con las manos, fue el desahogo de los que resistieron a esa camada que perdió finales y que por fin pudieron sacarse esa espina. Mi alegría fue porque por fin Di María y Messi pudieron saldar esa deuda que era darle al país esa estrellita que nos faltaba. Antes del Mundial era muy difícil imaginarse que se nos podía escapar, ese cuerpo técnico con sentido de pertenencia y un plantel donde se mezclaba la experiencia y la juventud se notaba que lo vivían como un viaje de egresados. Se veían muy unidos y comprometidos con la misión. Salir campeones del mundo es una felicidad que nos durará para toda la vida".

Marcos Ibaceta - Radio Santa Cecilia

"El Mundial quedó grabado en mi memoria no solo por la consagración final, sino también por la forma en que lo viví. Se tornó única al compartirla con mi hija Milagros, quien en ese momento tenía 9 años. Aunque ella no era particularmente futbolera, el ambiente escolar y la pasión que el fútbol genera en nuestro país lograron contagiarla. Esto nos permitió crear una complicidad especial en torno a algo que a mí me apasiona profundamente. La final la viví en la casa de mi hermana Patricia. La experiencia fue diferente: con mi hija y mis sobrinos, lo que dotó a ese momento de una emoción distinta y compartida. Después del triunfo, nos unimos a los festejos populares en la Plaza 25. No puedo dejar de reconocer que, al igual que muchos, fui crítico de algunos jugadores y del cuerpo técnico antes de la Copa América 2021. Sin embargo, algo cambió de forma radical. Las grandes individualidades lograron integrarse en un equipo con un funcionamiento colectivo óptimo en todas sus líneas. Este Mundial no solo marcó un hito deportivo, sino también personal. La conexión con mi hija, la alegría de compartir la pasión con la familia y la oportunidad de presenciar la transformación de un grupo de jugadores en un verdadero equipo hicieron que esta vivencia quedara para siempre".

Franco Berardinelli - Telesol

"Ya dos años de aquel 18 de diciembre del 2022, la tarde en la que todos fuimos felices de verlo a Messi cumplir su sueño. Tantas veces había tropezado y finalmente se le terminó dando a los 35 años. Recuerdo esa imagen icónica de Lionel dando la vuelta olímpica con la copa que se transformó en fondos de pantallas, en tazas, en remeras. Yo en lo particular lo viví con mucha emoción, nervios, sufrimiento una mezcla de sensaciones. Lo vi con mi viejo al partido y mi hermano mayor, y en el momento del penal de Montiel, lo abrace a él. Fue un grito de desahogo, de emoción muy grande . Ver a Messi lograr el sueño de alcanzar esa meta que él se había propuesto como futbolista, cuando inició su carrera en la albiceleste, fue único. Siempre es lindo ver esas imágenes, no solamente hoy que se cumplen ya dos años. El Mundial va a quedar en mi corazón y en mi memoria".

Claudio Bonomo - Radio Sports

"Fue una linda experiencia. Nosotros relatamos todo el Mundial. Lo relatamos junto a Sebastián Marengo en la radio, y teníamos a Rodrigo Nacif y Francisco Ali que estaban en Qatar como enviados de la radio. Fue un golazo para nosotros porque teníamos presencia en vivo de los compañeros y con Seba hicimos y armamos un estudio especial con un televisor gigante. La verdad que fue una experiencia maravillosa porque terminó el partido y nos abrazamos con Seba. Y cuando terminó la transmisión nos fuimos a la plaza y ni siquiera llegamos a la plaza 25, nos quedamos en la plaza Aberastain con la cantidad de gente que había. Fue un momento muy emotivo porque me empezaron a llamar mis hijos después que se acordaban de todas las cábalas que habían hecho durante todo el campeonato, lo que fuimos cambiando. La verdad que te queda para toda la vida. Creo que fue la mejor demostración de que el pueblo argentino se puede unir. Me parece que ahí descubrimos que el pueblo argentino está unido en este tipo de satisfacciones colectivas".

Néstor Cano - Radio La Voz

"Vi la final en mi casa, con mi familia; la cábala que tenía justamente era verlo ahí. Una vez terminado, me fui a la radio porque teníamos que hacer la cobertura del post partido. Realmente viví el Mundial con nerviosismo, más que nerviosismo, tenía mucha ansiedad tenía porque creía que era injusto que Messi se retirara del fútbol sin ser campeón del mundo. Yo no soy de esos que dice que Maradona fue mejor que Messi o Messi mejor que Maradona, yo al contrario, festejé mucho y sigo queriendo y adorando a Maradona por lo que nos dio futbolísticamente en el ´86 y por lo que lo que nos dio como futbolista. De Messi y lo que logró, me parece que era injusto que no se vea. Así que la verdad que me alegró, sobre todo por la manera, además por el momento que vivía la Argentina. Los argentinos veníamos de una pandemia, necesitábamos una alegría por toda la situación económica también. En fin, por muchos factores. Rescato el grupo que armó Scaloni, que no comenzó de la mejor manera. Veníamos de una gran campaña, pero no arrancamos el mundial de la mejor manera y Messi estuvo muy bien rodeado. Dibu que fue fundamental, Di María, el equipo, Scaloni armando la estructura... Y obviamente el sentimiento argentino, ya que no sólo ganamos el mundial sino que también ganamos llenando estadios con crisis económica".

Santiago Sánchez - Línea de 3 streaming

"Para mí fue una locura todo. Soy fanático de Messi, desde muy chico. Me he criado con él básicamente. Fue una locura. Lo viví con mi viejo, con mi hermano, en mi casa como cada Mundial. Fue increíble. Recuerdo hasta llantos, no desaforado pero unas lágrimas cayeron. Lo que me queda es la imagen de Messi levantando la Copa, que se hizo esperar muchísimo. Y después el abrazo con la familia post penales, también fue un momento grandísimo".