Brusco y Agüero, la dupla de centrales del ascenso y el recuerdo para siempre de la película ante Huracán 

El hincha recuerda a todo ese plantel del ascenso. Luis Francisco Tonelotto se consagró como uno de los máximos artilleros de Concepción y esa noche no decepcionó. Uno que con decisión se hizo cargo de la pelota parada más importante fue Seba Brusco (46). No faltaba nada para el final, y él la tomó con toda seguridad.

"Hubo un tiro libre súper lejos y había mucha gente tapando, más otra gente que estaba arriba del alambrado de Huracán. Mucho no vi, traté de pegarle muy fuerte para que vaya al arco, o que rebote en alguno y que entre. No faltaba nada para que terminara. Nos estábamos quedando afuera. Por suerte pasó por el costado de abajo de la barrera y fue el gol", recordó con mucha emoción el central cordobés, que actualmente se encuentra viviendo en su ciudad natal.

"Fue un ascenso muy emotivo, muy fuerte, más que nada por la forma en que se dio. Me acuerdo que hacía mucho frío esa noche y quedaba poco para que terminara el partido, nos quedábamos afuera. Mi gol por suerte pasó por el costado de abajo de la barrera. Después lo de Tone (Tonelotto), que nos llevó a Primera División. Acá en Córdoba hay algunos sanjuaninos que cada vez para esta fecha me recuerdan y me saludan".

Brusco fue uno de los defensores con más goles que tuvo San Martín; supo convertirle a River, San Lorenzo

image.png

Ariel Agüero (43), quien acompañó a Brusco en la zaga central por todo ese campeonato y que esa noche se hizo una muralla, también le dejó sus palabras a Tiempo de San juan por el 16 de junio, el Día del Hincha de San Martín.

"Eso que se vivió con San Martín no se olvida más. Es algo único, muy lindo. Es parte de su historia. Me dejó algo tan bonito que era estar en un lugar privilegiado como el de ese momento. El recuerdo de quienes estaban en la tribuna son inolvidables, hasta de mis parientes que vinieron de otra provincia. Es lindo que mis hijos también puedan ver eso, eran chiquitos en ese momento. Cuando ven estas cosas se llenan de orgullo", afirmó el Oso.

image.png

CÉSAR MONASTERIO, EL ÍDOLO QUE LLEGÓ A LA DIRECCIÓN DE SAN MARTÍN

El entrenador llegó tras la salida de Yllana y su presente es más que favorable. Está segundo en su grupo de la Primera Nacional y este miércoles consiguió el boleto a la próxima ronda de la Copa Argentina, donde se medirá con Vélez.

REVIVÍ LO QUE FUE EL HISTÓRICO ASCENSO

* www.santoverdinegro.com *

EL PLANTEL DEL ASCENSO 2007

De este logro fueron parte 25 jugadores. César Monasterio; Alejandro Gómez, Sebastián Brusco, Sergio Plaza, Ariel Agüero; Félix Décima, Mario Pacheco, Gabriel Roth, Facundo Torres; Lisandro Sacripanti y Luis Tonelotto. Completaban la lista: Nicolás Herrera, Alexander Álvarez, Marcos Bolzan, Raúl Antuña, Daniel Díaz, Maximiliano Kondratiuk, Ernesto Fullana, Marcelo Laciar, Fernando Merlo, Maximiliano Herrera, Pablo Cuba, Hernán Ferri, Alejandro Botero Y Matías García. Todos al mando de Fernando ‘Teté” Quiroz.