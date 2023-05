Bomba: Joan Laporta reconoció charlas con Messi y crece la ilusión

"El Barça es el Barça y es su casa. Pero no queremos entrar en grandes cifras, porque sería recular. No son cifras que podamos afrontar ni con Messi ni con nadie", aseguró Laporta en una entrevista a 'Els Matins' de TV3 tras la conquista del título de Liga. Por tanto, si el delantero del PSG vuelve a vestir la camiseta azulgrana no será por motivos económicos, sino porque se volvieron a tender los puentes sentimentales necesarios para su regreso.