Beto Núñez, el "Maestro de América" al que todos adoraban

"Comenzó sus primeros pasos en el Club Olimpia en la década del 70'. Trabajó con la enseñanza del deporte. La didáctica y la enseñanza eran sus principales fuertes", confió su compañero a Tiempo de San Juan.

Jorge Álvarez fue alumno de Beto y después de lo formara por varios años, cuando Jorge tuvo 16 años, se volvió a reencontrar con el profe. Es que ya no se veían tanto. Beto estaba con las formativas y su alumno ya era grande. En esa coincidencia, surgió una explosión entre ellos que los unió por muchos años: "Un día llegué dónde estaba trabajando y me dijo, '¿qué vas a hacer de tu vida?' y le dije 'quiero ser profe igual que vos y trabajar en el hockey'. Me respondió 'ok, mañana empezás a trabajar conmigo'".

Trabajamos juntos 20 años, nuestra relación estaba intacta

Sin título.jpg Beto y Jorge, una amistad que perduró por años siendo colegas y compañeros de vida

"Yo tengo que enseñar todo, porque si no enseño lo que sé, lo único que termino siendo es el mejor entre mediocres, y la idea es ser el mejor entre los mejores", afirmó textual su amigo al recordar al histórico Beto Núñez.

Hoy lo llora mi esposa, mis hijos, estamos todos muy tristes

Sin título.jpg

Álvarez, quien se encuentra trabajando en Chile le dijo a Tiempo que hace poco recibió una mención ilustre por su dedicación y trabajo. "Era un verdadero profe de la Educación, un maestreo de América, una eminencia, mucho de lo que soy se lo debo a él", cerró su amigo que sin duda lo llevará en su corazón por siempre.