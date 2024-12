Antuña, más relajado y cumpliendo: su promesa a la Difunta Correa y la cábala del outfit

Además, se refirió que no es la primera visita que va a hacer, ya que tendrá que volver al Paraje para cumplir su promesa del ascenso y lo hará miércoles y jueves, cuando tenga que ponerse las zapatillas y llegar caminando, aunque no precisó desde donde. Sumado a él, también lo harán algunos futbolistas verdinegros.

Mucho se habló de la combinación que usaba Antuña para los partidos: ¿Cábala?: "La fui cambiando a medida que quería mi hija, la última fecha iba a entrar con el buzo de sentido de pertenencia (buzo negro con el escudo), que es el que llevo puesto y ella me dijo que no, que no la tenía que cambiar. Y me la jugué, confié en ella", remarcó el entrenador que llegó por un interinato, terminó quedándose y alcanzando la gloria.