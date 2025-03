Alexis Mac Allister sorprendió al revelar el juego que lo tiene enviciado y un objeto de su intimidad

Cambio de timón Los números de Romagnoli, el particular debut en San Juan y el cuerpo técnico, con un ex San Martín, que lo acompañará

El futbolista de 26 años, pieza clave en la selección argentina, también recordó las charlas que tiene con su padre Carlos Javier Mac Allister, ex jugador, quien le preguntó en alguna oportunidad por su futuro una vez que llegara la hora del retiro. “Con mi viejo estuve hablando de eso cuando estaba en Inglaterra. Él me preguntaba dónde me imaginaba después del fútbol. Yo le decía que hoy por hoy, en ningún lado. Esta charla se dio cuando estábamos yendo al aeropuerto para venir a Argentina. No me acuerdo cómo se dio la conversación, pero lo primero que le dije que me la quería rascar... Lo mío es fútbol, tirarme en el sillón, tomar mate, nada más. Ahora estoy con el Pokemon en el Game Boy (consola de video juegos). Volví a la infancia", expresó.

En otro de los pasajes de la nota, Mac Allister le mostró al conductor del programa, Migue Granados, cuál es su técnica para armar el mate, su infusión favorita. “Tomo con yerba sin palo. No hay mucha técnica para hacer el mate, haces la pared en el principio, tirás agua caliente lo dejas dos o tres minutos y nada más”, explicó mientras mostraba una montaña perfecta de yerba sin lavar, lo que despertó elogios por su prolijidad.

Alexis reconoció que luego de los partidos, sufre de dolores en distintas partes de su cuerpo debido a la exigencia de la competencia. “Me duele todo cuando me despierto al otro día después del partido. La espalda, la cadera... Hacemos yoga en el club por lo general después del partido. Estiramientos y meditación, también. Terapias no hago. Hay un psicólogo dentro del club que está a disposición, pero cuando hay un psicólogo lo queres tener en tu idioma. Hice coaching en Argentinos y Boca, pero no me gustaba", agregó.

Además, el campeón del mundo en Qatar, destacó que en otro de sus momentos libres le gusta escribir sus pensamientos en un diario íntimo: “Escribo lo que voy sintiendo, lo que quiero que pase. Ahora lo dejé un poco, pero me gusta. También me gusta leer. Generalmente elijo escribir el día anterior al partido. A mano, pero en el Mundial lo hacía en el teléfono. Escribí antes de la final”.

OTRAS FRASES DE ALEXIS MAC ALLISTER

- Por qué no va de paseo a la ciudad de Liverpool: “No conozco mucho la ciudad porque estoy viviendo en las afueras y fui una sola vez. El predio está en las afueras. El tema es que por seguridad no voy, la gente es muy pasional y cuando vas a cenar afuera no te dejan ni comer. Es terrible. Dentro de lo que es Europa es lo más parecido a la Argentina (por el fanatismo)”.

- Su relación con la fama: “La gente sabe dónde está mi casa, estoy en un pueblito entre Mánchester y Liverpool. La gente te reconoce, pero con respeto. Un día se dio una situación en la que cuando compré la casa salieron todos los datos, la dirección, la cantidad de dormitorios que tenía, los baños...”.

- Qué hace cuando viene a la Argentina: “En los días libres generalmente voy a lo de mi vieja en Devoto, donde nos criamos nosotros. La gente ya sabe que estoy ahí y los vecinos vienen. Pero lo más fuerte fue después de ganar el Mundial. Pusieron un pasacalle en la puerta”.

- Las repercusiones tras haber ganado el Mundial: “Creo que empezamos a caer cuando vimos a toda la gente en el colectivo. No dimensionamos. No dormimos por tres días. Capaz que la gente caía a las 7 u 8 de la mañana a mi casa y yo le decía a mi mamá que desconectara el timbre. Nunca me imaginé tener la copa en la mano. Te sentís como un Dios”.

- ¿Quién usará la 10 ante la ausencia de Messi?: “Hasta el día de hoy no se sabe, al menos yo no me enteré. Cuando Leo no estuvo, la 10 la usó Ángel Correa. Mientras Leo esté en la Selección va a ser de él”.

- Su mascota: “Se llama Homero, como el personaje de los Simpson. Es un perro American bully de un año y 8 meses. Lo eduqué yo”.

- Gustos musicales: “Escucho de todo un poco de música, cambio mucho. Soy más del reggaetón pero te salgo un día con un rock, me gusta (la banda) Cruzando el Charco, por ejemplo”.

- ¿Bebidas alcohólicas?: “No tomo cerveza. Solamente vino y Fernet”.

- Santa Rosa, su ciudad natal: “Lo más fuerte que me pasó es que antes del Mundial me iba a subir a un vuelo y no me conocía nadie en el aeropuerto. Después del Mundial se armó una caravana, estaba toda la gente alrededor... un cambio gigante. Ese recibimiento fue muy lindo”.

- ¿Se ve como entrenador?: “Me gusta la táctica, pero no sé si me veo como técnico. Tienes que liderar a un grupo... miralo a Ancelotti o Scaloni. Me gusta el fútbol, mirarlo, pero ser técnico es un paso más”.

