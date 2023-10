Al borde de las lágrimas, Miadosqui vivió como un hincha la eliminación en San Luis

Se acabó el sueño. El Verdinegro hizo mérito pero no pudo . Perdió 1-0 ante San Lorenzo y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina. Jorge Miadosqui habló con Tiempo de San Juan en el post partido.

"Tenemos que cerrar este capítulo y pensar en lo que viene. Hicimos un gran trabajo en esta copa con un equipo de Primera y me voy satisfecho", contó la máxima autoridad de Concepción.

Al borde de las lágrimas, Miadosqui cómo hincha en la eliminación en San Luis



"No me voy contento, porque podría haber sido un resultado distinto, creo que hicimos un gol que fue válido y que no se cobró", aseguró en el post partido.

Por último y al borde de las lagrimas, Miadosqui le agradeció a los hinchas que llegaron hasta San Luis y habló desde el corazón verdinegro.