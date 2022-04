Para los que eligen creer: así es el 'particular' historial que favorece a la Selección

La espera llegó a su fin y la Selección Argentina ya conoce a sus rivales en la fase de grupos. El sorteo del Mundial de Qatar 2022 determinó que el elenco de Lionel Messi y compañía, dirigido por Lionel Scaloni, integrará el Grupo C junto a México, Polonia y Arabia Saudita. La Albiceleste debutará el 22 de noviembre a las 16.00 ante los saudíes, seguirá su participación ante los mexicanos el 26 de noviembre a las 10.00 y el 30 del mismo mes a las 16.00 cerrará su participación en la primera ronda frente a los polacos, todos rivales a los que ya enfrentó y a dos de ellos en mundiales.

EL CHOQUE CON ARABIA SAUDITA

Será por primera vez en un Mundial. El debut de la Argentina será el 22 de noviembre a las 16 hs en el Lusail Stadium por la primera fecha del Grupo C, donde se medirá con Arabia Saudita, rival al que enfrentó en cuatro oportunidades y nunca perdió, fueron dos triunfos, por 2-0 en 1988 y 3-1 en 1992, y dos empates, 1-1 en 1988 y 0-0 en 2012.

MÉXICO, UN VIEJO CONOCIDO

La segunda fecha del Grupo C, que se jugará el sábado 26 de noviembre desde las 10 hs en el Education City Stadium, será entre la Selección Argentina y México, el rival no sudamericano al que más se enfrentó el combinado nacional, en 30 oportunidades y con 15 victorias argentinas, 11 empates y apenas cuatro triunfos mexicanos. Además, fueron tres enfrentamientos en Mundiales y todos los ganó la Albiceleste. El primero fue en la fase de grupos de Uruguay 1930, con un contundente 6-3 con tres tantos de Guillermo Stábile, dos de Adolfo Bernabé Zumelzú y uno de Francisco Varallo.

En Alemania 2006, Argentina y México se vieron las caras en los octavos de final, con Lionel Scaloni como titular y Lionel Messi ingresando desde el banco de suplentes. El elenco de Ricardo La Volpe comenzó ganando gracias al tanto de Rafa Márquez, pero Hernán Crespo lo empató y llevó el duelo a tiempo extra. Allí apareció el recordado zapatazo de Maxi Rodríguez que le dio el triunfo a los de José Pékerman por 2-1.

Finalmente, en Sudáfrica 2010, otra vez chocaron en los octavos de final. Diego Armando Maradona era el entrenador de la Selección Argentina, que se impuso por 3-1 con dos goles de Carlos Tevez y uno de Gonzalo Higuaín, mientras que el Chicharito Hernández descontó para decorar el resultado. Messi estuvo presente durante los noventa minutos.

POLONIA CON LEWANDOWSKI A LA CABEZA

El miércoles 30 de noviembre desde las 16 hs y en el Lusail Stadium, la Selección Argentina cerrará su participación en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 ante la Polonia de Robert Lewandowski, ganador del premio The Best, que se verá las caras contra Lionel Messi, ganador del último Balón de Oro. El historial favorece a la Albiceleste con seis triunfos contra tres polacos y dos empates en los once partidos que disputaron. De todas maneras, hay dos cruces en Copas del Mundo y son una victoria por lado.

En Alemania 1974, Polonia se impuso por 3-2 en la fase de grupos ante Argentina con goles de Ramón Heredia y Carlos Babington, mientas que Grzegorz Lato, goleador del certamen, en dos oportunidades y Andrzej Szarmach convirtieron para los polacos, que ganaron la zona y finalizaron terceros.

En el Mundial de Argentina 1978, la Selección compartió el Grupo B de la segunda fase con Polonia y el 14 de junio en el Gigante de Arroyito de Rosario se enfrentaron en un duelo que terminó en triunfo de la Albiceleste por 2-0 con dos goles de Mario Alberto Kempes. Fueron tres puntos claves para avanzar a la final, en la que se impuso ante los Países Bajos y se consagró campeón mundial por primera vez en su historia.