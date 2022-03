El uno x uno de la derrota del Verdinegro

El uno x uno, según Tiempo de San Juan:

1- Nicolás Avellaneda (5): tuvo poca acción. La jugada del gol nada pudo hacer.

2- Augusto Aguirre (4): trabajó poco al igual que Bottinelli. Mostró seguridad

3- Gastón Vega (5): subió mucho, pero tiró muchos centros sin sentido.

4- Pablo Aranda (3): subió pero en el ataque tuvo poca acción. En el gol tuvo algo de responsabilidad.

5- Damián Lemos (4): trabajó todo el medio. Poco juego.

6- Jonathan Bottinelli (5): seguro, pelota que le tocó marcar cumplió.

7- Jeremías Rodríguez Puch (4): perdido en la cancha. No tuvo el mejor partido.

8- Martín Riveros (5): el más aguerrido de todos, no tuvo suerte en la última pelota.

9- Sebastián Penco (5): buscó. Fue uno de los pocos que busco todas las pelotas, pero no le llegó mucho.

10- Matías Giménez (6): el que más desbordó, pero en la última falló. Mala suerte.

11- Franco Aguirre (5): trató de desbordar por el costado derecho. No tuvo mucha participación.

16- Franco (4): poco tiempo de juego. Aprobado

18- Fernández (4): desbordó y buscó juego asociado en lo minutos que estuvo, se desinfló en los últimos minutos.

17- Pucheta (-)

13- Escudero (-)