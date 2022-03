Nico García acelera en el motociclismo italiano

Este fin de semana se inicia el campeonato italiano de motociclismo velocidad en el Circuito Mundial de Misano "Marco Simoncelli", que este año celebrará 50 años de historia. Allí estará el sanjuanino Nicolás García Turesso, corriendo en la categoría SS300. Con 43 pilotos en la salida y muchos protagonistas dispuestos a luchar por el título, incluido el actual campeón Matteo Vannucci, esta categoría es la más numerosa del campeonato. Aquí encontramos un equipo (Withu 511 Racing Team) íntegramente femenino. La SS300 es sumamente competitiva, con importante número de extranjeros, entre los que se encuentra el equipo TEAM GP3 AD 11 y Nicolás, piloto del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes.

En la mañana de este miércoles, Nico ya se trasladó al circuito, que está a una hora del lugar donde vive actualmente: “Ya en la noche de hoy, se duerme en el circuito. Respecto al primer test que tuve con la moto, las impresiones fueron bastante buenas, más allá que ese primer día fue complicado para mí, ya que me caí dos veces. En el segundo día, pude hacer bien las cosas y me quedé con una buena impresión del circuito. Hay pronóstico de lluvia para todo el fin de semana, por lo que habrá que ver cómo va la moto y yo cómo me adapto a la lluvia”, comentó Nico García Turesso.

Noticias Relacionadas De San Juan al mundo: cuatro motociclistas sanjuaninos correrán en el exterior

Programa de actividades (horario de Argentina)

Viernes

Pruebas libres: 7:30 hs.

Qualy 1: 12:15 hs.

Tiempos en vivo por Facebook

Sábado

Qualy 2: 4 hs.

Tiempos en vivo por Facebook

CARRERA 1 - 11:40 hs.

En vivo por Facebook

Domingo

Warm Up: 4 hs

Tiempos en vivo por Facebook

CARRERA 2 - 7:45 hs.

Carrera en vivo por Facebook

https://www.facebook.com/civ.tv/