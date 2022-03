Carrera bisagra para Tobías Martínez en Concepción del Uruguay

Se viene este fin de semana una nueva fecha del TC Pista, con la 3ª fecha de la temporada 2022 en el Autódromo de Concepción del Uruguay, y luego de un inicio complicado, con abandono en la fecha pasada, esta carrera es vital para determinar la remontada del sanjuanino en el campeonato.

Con la Chevy #107 de Las Toscas Racing, Tobías buscará un buen resultado desde el inicio de actividad, previsto para mañana sábado, con las dos tandas de entrenamientos y con la posterior clasificación. Para ello el equipo trabajó en la solución de los inconvenientes que dejaron al sanjuanino sin chances de ser competitivo en la carrera pasada en Neuquén.

“Hay que tratar de sumar puntos y de terminar, que es el objetivo. No lo hicimos las fechas anteriores por inconvenientes mecánicos. Se repasó todo el auto y se solucionó la falla que no nos dejó correr bien en la final de Neuquén, así que esperamos que en Concepción podamos sumar algunos puntos” comentó el sanjuanino ratificando la importancia de esta fecha por los puntos en el campeonato, ya que no se puede seguir dando ventaja cuando la intención es pelear por el campeonato.

Tobías va conociendo algunos circuitos a lo largo del presente año en TC Pista, sin embargo ya corrió en este autódromo entrerriano: “Un circuito que lo conocemos del Pista Mouras en el 2020 y tenemos idea, lo conocemos” sentenció el sanjuanino que en esa temporada se coronó campeón del TC Pista Mouras, a pesar de no haber cosechado un buen resultado en esa oportunidad en Concepción dl Uruguay.

“Muchas gracias a todos los sponsor y a todos los que hacen posible mi presencia en el TC Pista, como la Secretaría de Deportes, Mercedes Pompeya, Portho Gelatto, Red Balderramo, Blanca Paloma Transportes, San Juan Biker Motos, Zoe Latam, Itef, Pradecon, Winoil, Electro Lanús y Corralón Mauri” comentó finalmente Tobías que buscará en esta fecha sumar los puntos que se le vienen negando en las fechas pasadas.