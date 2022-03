Espectaculares cruces en la Champions Legue: mirá cómo se jugarán los cuartos de final

Se sortearon los cuartos de final de la Champions League y dos cruces prometen ser una batalla. El último campeón la tiene complicada, al igual que el Atlético del ‘Cholo’ Simeone.

Este viernes a las 8 horas (Argentina) fue el sorteo y los cruces quedaron así:

-Chelsea vs Real Madrid

-Atlético Madrid vs Manchester City

-Villarreal vs Bayer Munich

-Benfica vs Liverpool

Los juegos de ida se llevarán a cabo el martes 5 y el miércoles 6 de abril, mientras que los compromisos de vuelta se celebrarán el martes 12 y el miércoles 13 de ese mismo mes.