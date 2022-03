Cecilia Román viaja a Inglaterra para defender su título

María Cecilia Román defenderá por séptima vez su título mundial de la categoría Gallo de la Federación Internacional de Boxeo ante la australiana Ebanie Bridges. Será la primera ocasión en que la campeona sanjuanina pondrá en juego su corona fuera de la Argentina.

Respecto a la etapa previa, Ceci comenta: “Este tiempo de preparación lo disfruté, como siempre, al no tener calendario calendario fijo, no sabemos cuándo peleamos y por eso es que trato de vivirlo, disfrutarlo y aprender; que una preparación vaya sumando y se vaya conectando con la otra. Respecto a otras experiencias, en este caso he tenido la oportunidad de variar las sparrings, guanteando con chicas de 60 kg hasta 52 kg, algunas son campeonas y muestran la garra que tienen para defender y otras que están empezando su carrera amateur y que permiten ver sus ganas de llegar, recordándome a lo que yo hacía en mis comienzos; eso me gustó, ya que también fuimos a otros clubes a practicar”.

Respecto de Bridges, su rival, Cecilia dice que no tiene peleas importantes; excepto una por un título, que la perdió y que fue una buena pelea, llamativa para combate entre mujeres; “es más baja que yo (1,55 m), sale a buscar la pelea, va al frente, avanzando, tirando golpes”, dice la campeona (1,63 m).

Respecto a pelear fuera del país, sabe que hay que hacer un esfuerzo extra y hace pocos días, el despojo del que fue víctima su amiga, Yésica Bopp. “Siempre hay que salir a imponerse y de visitante, mucho más; yo ya tuve una experiencia en Estados Unidos. Sé que una tiene que demostrar más y sí, vamos a evaluar en los primeros rounds qué hace mi rival, cómo reacciona. Eso, en realidad se hace siempre y de ahí en más se van haciendo modificaciones al plan de pelea, pero siempre tratamos de imponernos, para no dejar ningún margen de dudas, que nos juegue en contra en las tarjetas. Tratar de dejar la pelea lo más clara y evidente posible”.

Respecto al peso para el combate, Cecilia ya se encuentra en categoría y este miércoles va a realizar el último control, para no dejar nada librado al azar; “he hecho todo lo que está a mi alcance para hacer una buena preparación. Ahora, solamente esperar que llegue el viaje, que será el próximo lunes a las 11.30 horas, llegando al día siguiente a las 7. Esto para mí, es una experiencia muy linda, ponerme bajo presión y dar un paso más. Hay un riesgo, pero es la única manera de poder crecer y mejorar. Estoy muy contenta por esta oportunidad y que la preparación se haya dado bien y como siempre, a dar lo mejor y dejar todo; algo más del 100% y a eso vamos”.

La rival de Román, Ebanie Bridges, nació en Nueva Gales del Sur, Australia, hace 35 años. Su debut como profesional fue el 8 de febrero de 2019 ante la filipina Mahiecka Pareno, a quien venció en decisión dividida. En su haber tiene ocho combates, con siete victorias y una derrota, la que ocurrió el 10 de abril de 2021, cuando enfrentó a la inglesa Shannon Courtenay, en combate por el título mundial Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, que se encontraba vacante, correspondiendo la victoria a Courtenay en fallo unánime.

Cecilia enfrentará a Bridges poniendo en juego su corona en un combate pactado a diez asaltos de 10 x 2, en el First Direct Arena, que es un estadio centrado en el entretenimiento, ubicado en el Arena Quarter de Leeds, West Yorkshire, Inglaterra. Es el primero en el Reino Unido en tener una orientación en forma de abanico, con una capacidad de 13.781 espectadores.