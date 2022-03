Grave denuncia en el fútbol femenino: les pedían fotos y videos a sus jugadoras

Días después de la marcha por los derechos de la mujer se dio a conocer otro lamentable caso de acoso en el fútbol femenino de Argentina. Se trata de dos entrenadores de las juveniles de Argentino de Quilmes, que acosaban con mensajes a sus dirigidas. El club tomó cartas en el asunto y comunicó las consecuencias.

En las últimas horas se dio a conocer que los implicados mantenían conversaciones de Whatsapp con las víctimas (menores de edad), donde las intimidaban con comentarios completamente fuera de lugar y desagradables peticiones, abusando de su poder como entrenadores. Tras conocerse lo sucedido, fueron destituidos de sus cargos y tienen la entrada prohibida.

"Estas más buena que comer dulce de leche con la cuchara", fue uno de los mensajes enviados por Omar Giménez (DT de la sub 16), que salieron a la luz gracias a la denuncia de algunos padres tras revisar los celulares de sus hijas. También informaron que les pedían llamadas, les hacían comentarios de su ropa y evidenciaron todo con capturas de pantalla.

Una de las madres de las jovenes aseguró que intentó hacer la denuncia y que no se la tomaron, pero que lo intentará nuevamente en esta semana. Otro de los familiares se quejó del trato de la institución para con el tema: "No puede ser que no se hagan responsables y que el Presidente no aparezca. Es necesario que una comisión de psicólogos atiendan a la nena y a su mamá, imagínate los miedos que atraviesan. Desde el jueves sabemos esto y no hay una denuncia contra estas personas, caminan tranquilos riéndose...".

"Desde la Comisión Directiva y Subcomisión de Fútbol Femenino de Argentino de Quilmes, hemos recibido acusaciones con pruebas, de que los señores Omar Giménez, DT sub16, y Diego Giménez, DT sub 14, han acosado mediante mensajes de texto a jugadoras de nuestra institución".

"Hemos realizado las acciones correspondientes, acompañando a las damnificadas a realizar la denuncia correspondiente y nos pusimos a disposición de las familias para afrontar este duro momento".

"Se los ha expulsado de su cargo y tienen la entrada prohibida al club. Nos chocamos con una circunstancia que no esperábamos, pero estamos a la par de nuestras jugadoras para lo que necesiten. Seguiremos trabajando, creciendo, aprendiendo y mejorando por y para nuestro Fútbol Femenino".