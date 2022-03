Tras la salida de Villalba, el 'Purruco' Antuña se puso al frente de San Martín

Nueve meses después de la salida de Paulo Ferrari San Martín volvió a quedarse sin entrenador. La derrota del pasado viernes ante Belgrano de Córdoba marcó la despedida de Luigi Villalba, quien post partido decidió renunciar a su cargo.

El entrenador dejó el conjunto sanjuanino después de un flojo arranque en el torneo de la Primera Nacional. Si bien el equipo arrancó con una victoria en Mendoza ante Gimnasia, después sumó dos tres derrotas (incluida la de Belgrano) y un empate, y nunca se pudo recuperar, pese a las modificaciones de planteo y jugadores que aplicó el técnico para buscarle la vuelta.

Hasta la llegada de un nuevo entrenador, San Martín estará bajo el mando de un hombre de la casa: Raúl Adolfo "El Purruco" Antuña, quien asumió como DT interino y fue quien dirigió las prácticas que se llevaron a cabo durante la mañana de este domingo en Concepción.

En junio de 2021 Antuña asumió como coordinador general de la cantera verdinegra. En 2010 ya había dirigido dos categorías menores con esta misma dirigencia. Ahora volvió con otro rol, nada menos que con exjugadores que dejaron también su huella en Concepción.

"Estoy emocionado de volver a la institución que me vio nacer, que me hizo ser conocido a nivel nacional e internacional. Que me abran las puertas me genera emoción, más compartirlo con el Roly, Alejandro y el Gino, más la gente que ya estuvo trabajando en el club", dijo en aquella oportunidad a Tiempo de San Juan.