Bronca y repudio total de los argentinos con la afición del PSG que abucheó a Messi y Neymar

Un ex DT de San Martín de San Juan -Pipo Gorosito- diría: “Los franceses saben de perfumes no de futbol”. Y tiene razón. Es que increíblemente lo que vivió Lionel Messi y Neymar Jr. este domingo es de no creer; fueron abucheados por los propios aficionados del PSG.

uD83DuDC4EuD83CuDFFCLos ultras en el Parque de los Príncipes se concentraron más en silbar a sus propios jugadores que en alentar, sobre todo a Messi y a Neymar. pic.twitter.com/6cMpzWpWx6 — Diario Crónica (@cronica) March 13, 2022

La eliminación contra el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League fue el detonante para los aficionados, que tras ese partido mostraron el descontento. Ahora cuando al PSG jugó de local silbó Messi, Pocchettino y Neymar cuando los presentó la voz del estadio.

Messi de igual forma salió a la cancha y a pesar de que no hizo gol, participó en las tres anotaciones.

los del PSG chiflaron a Messi y a Neymar? Pipo nunca se equivocó pic.twitter.com/zKZOMSWd1s — Cris (@carraIvarez) March 13, 2022

La verdad que la situación fue inentendible y el argentino mostró un gran apoyo por la afición argentina, la cual lo bancó en las redes con diferentes publicaciones.

El argentino al termino del partido le dio su casaca a su par ucraniano y se fue con la cabeza gacha sin saludar a la afición, la cual se portó pésimo.

Los hinchas del PSG silbaron a Messi y a Neymar uD83EuDD14 pic.twitter.com/JOHNbb2nOx — Rincon Futbolero (@RinconFut) March 13, 2022

Luis Suárez salió a bancar a Leo Messi y a Neymar tras las críticas y silbidos. Las figuras sudamericanas están unidas. uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDFE pic.twitter.com/FfjeC5gSno — Walter Queijeiro (@wqueijeiro) March 13, 2022