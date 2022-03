El 11 de Peñarol que irá por el batacazo ante el Colón de Facundo Farías y el "Pulga" Rodríguez

Llegó uno de los días más importantes en la historia del Club Sportivo Peñarol. Importante porque debutará en la Copa Argentina. Importante porque será el único representante sanjuanino en el certamen federal. Importante porque enfrente tendrá a uno de los mejores equipos del fútbol argentino en la actualidad: Colón Juniors, quien tiene entre sus filas a futbolistas de talla como Facundo Farías, el "Pulga" Rodríguez y Wanchope Ávila, el exBoca Juniors que podría estar de estreno esta noche.

El equipo sanjuanino, que milita en el Torneo Fderal A, se medirá este martes ante el "Sabalero" desde las 21.30hs en el estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela. En un partido correspondiente a los 32avos. de final de la Copa Argentina, el "Bohemio" irá por el batacazo ante un equipo que por ahora no conoce la derrota en lo que va de la Copa de la Liga Profesional: en su último partido derrotó a Barracas Central y ahora se encuentra en los puestos de arriba de su zona.

Pero Peñarol tiene lo suyo. El año paso fue protagonista y animador de la tercera categoría del fútbol argentino y hoy buscará bañarse de gloria ante el equipo que dirige Julio César Falcioni. Con algunos sanjuaninos y mayoría de refuerzos en el once inicial, los de Chimbas, nuevamente con la conducción de Cristian bove, van por la heroica.

Y aunque el DT no confirmó los titulares para esta noche, todo parece indicar que en el arco estará el experimentado Leonardo Corti, ex San Martín. En defensa, todo apunta a Andrés Felissia y Martínez como dupla central, y César More y Agustín Paredes en los laterales. En el mediocampo, Abel Peralta y Lucas Saucedo; mientras que Ignacio Heim y Juan Pablo Verona serán los volantes. Arriba, fuerte apuesta por Maximiliano Osurak y Rubén Darío Tarasco.

En Colón, el técnico pondrá a jugadores que no son habitualmente titulares, pero algunos de ellos con una gran experiencia. Entre ellos, se destacan el defensor Paolo Goltz, el mediocampista Cristian Vega y el delantero Ramón Ábila, quien tendría su estreno desde el arranque. Farías y Rodríguez irían al banco.

Copa Argentina

-32avos. de Final.

-Estadio: El Nuevo Monumental (Atlético Rafaela).

-Árbitro: Héctor Paletta.

-Hora de inicio: 21.30 - TV: TyC Sports.