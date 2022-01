El llanto de su familia, su nueva vida en Córdoba y la Libertadores: Francisco, el pibe que juega y sueña despierto

Francisco Álvarez (22) se encuentra viviendo uno de sus mejores sueños. Desde muy pequeño repitió de lunes a viernes la misma rutina para disfrutar de su gran anhelo, ese que hoy llegó a sus 22 años: estar en un equipo de Primera y participar de una Copa Internacional. Primero de tarde con la escuelita y después de mañana con inferiores, siempre se vestía con los colores verdinegros en la habitación de su casa de Villa Italia para ir a entrenar a las auxiliares del Hilario Sánchez. Ahora, mucho más maduro, con más cabeza, partidos en el lomo y una capitanía que dejó antes de irse, lleva un conjunto azul y blanco con el nombre Talleres en la espalda. "Chimi" logró su objetivo, o parte de su objetivo... el de muchos pibes: soñar y jugar despierto.

"Es un momento lindo y que esperaba, me sentía preparado para dar el salto y se dio"

A tres cuatro de su estadía en la vecina provincia, el defensor sanjuanino conversó en exclusiva con Tiempo de San Juan sobre la historia que comenzó a escribir en tan solo un puñado de días, la charla con el DT Ángel Guillermo Hoyos antes de su debut ante San Lorenzo y, previo a eso, el llanto de felicidad de su familia al enterarse de que el canterano tenía todo acordado para emigrar a Córdoba y sumarse a la "T".

"No recuerdo qué día fue, pero eran las 10, 10.30 de la noche. Yo estaba llegando a mi departamento cuando me llamó mi representante (Ariel Brambilla) para decirme que Talleres estaba interesado en mi. No lo podía creer, no creía que fuese verdad. Pero sí, gracias a Dios fue así. Tenía tanta emoción, tenía muchos sentimientos de felicidad encontrados", contó el jugador.

En medio de la euforia por querer saltar de alegría, el central dijo que aguantó hasta donde más pudo para guardar el secreto ante su familia. Estaba casi seguro que iba a darse su pase al conjunto cordobés, pero a modo de cábala, esperó unos días hasta soltar la grata novedad. El problema llegó después, cuando notó que en las redes se adelantaron a su posible salida de San Martín y sin pensarlo mucho, les contó el "notición" que llevaba entre dientes.

"Estaba procesando la noticia solo. El traspaso estaba en un 99 porciento y mi familia no sabía nada. Fue como que no les quería contar hasta que esté confirmado por completo; pero no me quedó otra que contarles porque ya subieron fotos que había un interés grande y que estaba todo acordado para irme a Talleres. Fue ahí que lo tuve que contar. Mi papá me llamó emocionado, al igual que todos. Hubo lágrimas tanto en la llamada, como al otro día cuando nos juntamos. Fue un momento lindo que estábamos esperando. Me dijeron que sea feliz, que lo disfrute, que estaban muy contentos. En Año Nuevo les había prometido que iba a ser un gran año, que íbamos a empezarlo bien y así fue, con esta noticia", expresó emocionado el futbolista desde la habitación de un hotel cordobés, temporalmente su nuevo hogar.

Cuando su representante le dijo en una llamada -que seguramente habrá durado más de dos minutos-, "Fran, Talleres está interesado en vos", no lo dudó, pese a que el Club Deportivo O'Higgins de Chile y Defensa y Justicia con Beccacece también lo querían. El rawsino no dejó pasar la oportunidad de elegir al conjunto cordobés, apostando a su crecimiento y a seguir cosechando experiencia en la triple copa: Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores. .

"De un comienzo Talleres fue prioridad. Quería avanzar con eso, es un club que está creciendo mucho, que va a jugar copas y es un equipo trampolín que vende muchos jugadores", aseguró el ex capitán de San Martín.

"Jugar la libertadores, ese es mi objetivo, el poder debutar en una copa internacional. Mi familia va a estar esperando ese momento y ojala q llegue"

Dicen que cada vez que un jugador llega a un lugar nuevo, "tiene que pagar derecho de piso o ganarse su lugar" y a eso Fran lo sabe muy bien: "Voy paso a paso. Hay chicos que están hace un par de años pero se trabaja desde lo que aprendí, se trata de contagiar. Quiero seguir, no es solo debutar, quiero meter partidos en copa (Talleres deberá esperar hasta el 23 de marzo para conocer a sus rivales. Ese día se llevará a cabo el sorteo de la Fase de Grupos), crecer y prepararme para lo que viene".

Además, dijo que su viaje fue directo a La Plata, donde el plantel profesional se encontraba disputando partidos amistosos. Inmediatamente se incorporó al equipo y tuvo el cálido recibimiento del equipo y el guiño del DT Ángel Guillermo Hoyos.

"Me recibieron muy bien, desde la gente que labura y los compañeros. Es un plantel nuevo y se van a sumar un par de chicos más". En cuanto a su encuentro con el entrenador, expresó: "Me sorprendió. Tuve el primer entrenamiento de fútbol el mismo día que debuté (sábado, en la derrota 1-0). Tuve una buena práctica en la mañana y durante la siesta el técnico me felicitó, me dijo que le había gustado y que capaz sumaba unos minutos en la noche y así fue: cuando estaba por entrar me dijo que disfrutara, que me estaba viendo la familia. Estaba ansioso, una vez q entré se me pasó todo".

Lo que sí es muy notorio, es el cambio de colores en la pilcha. "¿La de Talleres no te queda tan linda como la de San Martín, no?", preguntó el periodista, a lo que Francisco entre risas y con confianza respondió: "Es raro. Mi familia me mandaba fotos. Es raro verme con otra camiseta".

"Mentalmente estoy muy bien, mejoré muchas cosas. El ultimo semestre crecí muchísimo al igual que futbolísticamente. Estuve en etapa de crecimiento y aprendí un montón"

Nuevos aires, nueva vida y una experiencia única en Talleres. Francisco Álvarez se amolda al plantel de Primera, categoría que ya disfrutó con el Verdinegro, y se mentaliza para la triple competencia que se le viene en esta temporada. En el medio, la nostalgia por San Martín, la provincia, su familia y su sobrinito, con quien pasaba casi todo el tiempo.

"Esto es nuevo para mi, el salir de San Juan por primera vez. Voy a extrañar a mi familia, el juntarnos. Pero era algo que podía pasar y ellos lo sabían. Lo bueno es que no estamos lejos, se pueden venir cuando quieran", señaló a Tiempo, mientras se encuentra en búsqueda de algún departamento con dos habitaciones para que lo visiten.

LA PRÓXIMA COMPETENCIA DE TALLERES

Este jueves, Talleres tuvo la mañana libre y por la tarde hará un entrenamiento pensando en toda la actividad que se le viene. Lo reciente, el duelo del 4 de febrero ante Atlético Güemes de Santiago del Estero, en estadio a definir, en el marco de la décima edición de la Copa Argentina.