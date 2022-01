Peñarol se rearma: sumó cuatro refuerzos para el próximo torneo

Ya son cinco los refuerzos del Club Sportivo Peñarol para la próxima competencia en el Federal A. Sumado a Leonardo Corti, la CD abrochó a dos laterales y dos volantes pensando en el inicio de la pretemporada. Cristian Bove rearma el equipo.

Con la reciente firma del DT cordobés y la del ex arquero de San Martín, en las últimas horas se sumaron Ramiro Alderete; César Nicolás More; Juan Pablo Varona y Lucas Andrés Saucedo como refuerzos para el equipo de Chimbas.

Incorporaciones:

- RAMIRO ALDERETE (24): lateral derecho. Clubes: Chaco For Ever; Club Social y Deportivo San Jorge; y Atlético Concepción.

- CÉSAR NICOLÁS MORE (32): lateral izquierdo. Clubes: Chaco For Ever; Atlético Tucumán; San Martín de Tucumán; Estudiantes de Buenos Aires; Mitre de Santiago del Estero; San Lorenzo de Alem; Juventud Antoniana; Club Social y Deportivo San Jorge; Nueva Chicago y Douglas Haig.

- JUAN PABLO VARONA (26): volante. Clubes: Huracán Las Heras; Las Palmas; Huracán de Corrientes; Juventud Unida y Chaco For Ever.

- LUCAS ANDRÉS SAUCEDO (33): volante. Clubes: San Martín de Mendoza; Berazategui; Ben Hur; Tiro Federal; Unión de Sunchales; Mitre de Santiago del Estero; Villa Mitre y Chaco For Ever.