La bronca de Scaloni por el manejo del Argentina-Brasil: "Somos los damnificados"

Lionel Scaloni habló con TyC Sports después de la suspensión del encuentro entre la Selección Argentina y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

“Me pone muy triste, no busco ningún culpable”, aseguró Scaloni y destacó: “Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo”.

“Tenía que ser una fiesta para todos, termina en esto”, manifestó el entrenador de la Selección Argentina y expresó sobre lo sucedido en San Pablo: “No sabría decirte qué palabra utilizar”.

“Tengo que defender a mis jugadores. Si entra gente que se los querían llevar, deportar, no hay ninguna chance”, expresó Scaloni en relación a la postura que se tenía desde la Selección Argentina, la de jugar todos o ninguno.

“En ningún momento se nos avisó que no podía jugar el partido”, afirmó Scaloni y explicó: “El delegado de Conmebol me dijo que nos vayamos al vestuario”.

“Que Argentina entienda que ha sucedido. Somos los damnificados, queríamos jugar el partido, como también quería Brasil”, cerró Scaloni el diálogo con TyC Sports.